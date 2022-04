Bătaie la Cluj după un meci din Liga 2. Adrian Mihalcea: "Am luat pumni de la jucătorii echipei adverse"

Antrenorul echipei Unirea Slobozia, Adrian Mihalcea, a declarat că a fost lovit în timpul incidentelor de la finalul meciului cu Universitatea Cluj, scor 2-1.

"Noi ne luptăm pentru locul patru, vrem să ajungem la baraj. De ce toată povestea asta? Că ne plăteşte cineva... de ce? La noi nu este aşa, am încurcat toate echipele. Nu mi se pare deloc normal ce s-a întâmplat la final.

Am luat pumni, eu, antrenor al echipei, am luat pumni de la jucătorii echipei adverse, în acel meleu. E un lucru grav, e un meci de fotbal. Am câştigat pe final, dar nu mi se pare normal ce s-a întâmplat la final. Cred că a deranjat victoria noastră de azi. Sunt îngrijorat", a spus Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

Formaţia Unirea Slobozia a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Universitatea Cluj, într-un meci din etapa a şaptea a play-off-ului Ligii a II-a Casa Pariurilor.

Oaspeţii s-au impus datorită golurilor marcate de Toma ’12 şi Ivan ‘90+5. Pentru clujeni a înscris Haită ’61.

