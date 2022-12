Gest șocant al unul arbitru la Campionatul Mondial! Cum a fost surprins în timpul meciului VIDEO

Partida dintre Anglia și Senegal, terminată cu 3-0 pentru britanici a avut un moment mai puțin întâlnit pe terenul de fotbal.

Arbitrul Ivan Barton, din El Salvador, a fost surprins de camerele de luat vederi, când striga către un fotbalist Shut up! adică Închide gura! la modul imperativ.

Barton (31 ani) se află la primul turneu final din carieră și a mai condus meciurile Germania- Japonia 1-2 și Brazilia - Elveția 1-0.

Barton a condus cu autoritate meciul și nu s-a lăsat intimidat de protestele senegalezilor care au cerut penalty la o fază la care mingea a atins mâna lui Stones.

