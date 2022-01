Magistraţii Curţii de Apel Galaţi l-au condamnat la un an de închisoare cu executare pe un bărbat din Galaţi, care în urmă cu trei ani a omorât câinele unui vecin, în urma unei altercaţii între cele două persoane.

Decizia Curţii de Apel Galaţi este definitivă şi a fost anunţată pe 17 ianuarie, la trei ani de la producerea incidentului, când patrupedul a fost omorât cu un cuţit în scara unui bloc în timp ce între cei doi bărbaţi avea loc o altercaţie. Proprietarul câinelui a făcut plângere la Poliţie şi a avut câştig de cauză în urma procesului.

El va primi suma de 5.000 de lei ca despăgubiri morale şi a anunţat că va dona banii asociaţiei ”Ajutaţi-l pe Lăbuş" din Galaţi.

Câinele ucis era de rasă Amstaff, avea vârsta de 12 ani, era microcipat şi figura în evidenţele Poliţiei.

”La fix 3 ani de la acest cumplit eveniment, Curtea de Apel Galaţi menţine hotărârea pronunţată în primă instanţă de Judecătoria Galaţi, prin care a fost dispusă pedeapsa maximă pentru acest gen de infracţiune - uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept - un an de închisoare cu executare.

Am luptat alături de familia Bocic pentru a obţine aceasta soluţie, ne-am dorit-o, am sperat că o vom putea menţine şi în apel şi am reuşit. Sigur, această condamnare nu trebuie să rămână fără ecou, pe viitor, practica instanţelor trebuie să se menţină pe aceeaşi linie, respectiv, sancţionarea dură a celor care comit acte de agresiune asupra animalelor', a declarat, marţi, avocata proprietarului câinelui, Luminiţa Stoianovici Susma.