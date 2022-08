Un bărbat băut s-a trezit îngropat de viu după ce a participat la un ritual bizar. Era acoperit pe față de ciment

Víctor Hugo Mica Álvarez are urme de ciment pe fața sa FOTO / daily star

Un bărbat din Bolivia, America de Sud, a fost îngropat de viu într-un sicriu. Bărbatul ar fi participat la o ceremonie bizară, a băut mult, iar mai apoi a leșinat.

Bărbatul povestește că a ieșit la o bere, invitat de un amic. Momentul şi mai ciudat a fost atunci când și-a dat seama ce s-a întâmplat cu el, mai exact, când s-a trezit în miezul nopții pentru că avea nevoie la baie.

Víctor Hugo Mica Álvarez, în vârstă de 30 de ani, a fost invitat de un partener să bea câteva beri la o ceremonie și, spune el, a ajuns să fie văzut drept un ”sacrificiu” pentru Pachamamma, sau Mama Pământ.

„Ne-am dus să dansăm, eu sunt ghidul și nu-mi mai amintesc. Singurul lucru pe care mi-l amintesc este că credeam că sunt în patul meu și m-am ridicat să mă duc la baie și nu mă mai puteam mișca. Și când am împins sicriul, am reușit în cele din urmă să ies. Am fost îngropat", a spus el presei locale.

Tânărul a ieșit din sicriu și a cerut ajutor unei persoane din apropiere, iar apoi a fost adus la o secție de poliție. Alte rapoarte spun că a fost găsit rătăcindu-se în jurul El Alto, al doilea oraș ca mărime din Bolivia. El însuși a spus că ceremonia a avut loc în Achacachi, un oraș de pe malul lacului Titicaca, la aproape 80 km nord de El Alto.

Álex Magne, care l-a găsit rătăcind, a spus că Victor Hugo era acoperit cu ciment pe față și pe cap, ceea ce înseamnă că cei care au încercat să-l sacrifice ar fi încercat să-l îngroape sub ciment. O anchetă este în curs de desfăşurare, notează Daily Star.