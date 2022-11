Momentul evitării unei tragedii. Un bărbat căzut pe șine a fost ridicat cu câteva secunde înainte de a ajunge metroul VIDEO

Doi poliţişti din New York şi încă un bărbat au reuşit să salveze un om care a căzut pe şine într-o staţie de metrou din Manhattan, după ce au reuşit să-l scoată din calea unei garnituri de tren, relatează AP.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16.00, vineri, la staţia 116th Street din East Harlem. Bărbatul, despre care poliţiştii a spus că a căzut accidental, a fost transportat la spital cu răni la mână şi la spate.

Ofiţerii Brunel Victor şi Taufique Bokth se aflau în patrulare la metrou când au auzit gălăgie şi ţipete din partea opusă a staţiei, a spus poliţia.

Au alergat pe scări, printr-o ieşire de urgenţă şi pe şine, trăgând bărbatul în siguranţă, cu asistenţa unui trecător care încerca deja să ajute, notează poliţia.

Video footage shows two New York Police Department (NYPD) officers rescuing a man from subway tracks seconds before a train screeched into the station. The man accidentally fell on the subway tracks in Manhattan on Friday. #NYPD #Manhattan pic.twitter.com/s20wkdbRjZ— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 26, 2022