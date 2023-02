Noul tip de bărbat căutat de femeia contemporană. "Va fi una dintre principalele provocări ale următoarelor decenii"

Femeile sunt mult mai selective atunci când vine vorba despre alegerea partenerilor și au o preferință foarte accentuată pentru bărbații cu o educație superioară. Fenomenul poate fi clasificat drept ”hard finding”, iar consecințele sociale sunt extraordinar de importante, arată sociologul Radu Umbreș.

Sociologul arată că, potrivit unui studiu făcut pe Tinder, bărbații sunt mult mai puțin selectivi și nu au o preferință pentru educația partenerelor.

”Deja am pierdut șirul studiilor care toate indică spre un fenomen pe care îl putem deja clasifica drept ”hard finding” cu consecințe sociale extraordinar de importante: Femeile sunt mult mai selective în căutarea partenerilor și au o preferință ff accentuată pentru parteneri cu educație superioară (educational hypergamy). Bărbații sunt mult mai puțin selectivi și nu au o preferință pentru educația partenerelor (nu evită potențialele partenere cu educație mai ridicată ca a lor, dar nici pe cele cu educație mai scăzută).

Studiu pe Tinder folosind profile construite special pentru cercetare pe patru niveluri de educație (în Flandra):

Master (5 years) in Business Engineering

Master (4 years) in Public Administration and Management

Bachelor (3 years) in Business Management

Bachelor (3 years) in Office Management

Bărbații au dat super-like la 62% dintre profilele femeilor. Femeile doar la 4.5%.

Bărbații încep o conversație în 42% dintre cazuri. Femeile in 6%.

Femeile au dat super-like la profilele cu educație mai ridicată decât a lor cu 92% mai mult decât cele cu educație mai scăzută.

(Am impresia că super-like-urile sunt pe bani, deci e o măsurătoare excelentă - put your money where your mating strategy is)”, scrie Radu Umbreș.

Competiție ridicată între femei

Radu Umbreș explică consecințele acestui fenomen, printre care și competiția ridicată între femei, dat fiind că există un număr redus de bărbați eligibili. De altfel, susține că perspectivele sunt ”sumbre” pentru bărbații care nu au beneficiat de o educație bună. În plus, spune că, atunci când un număr mare de bărbați nu au acces la potențiale partenere, există riscul instabilității sociale, drept urmare una dintre principalele provocări ale următoarelor decenii va fi menținerea băieților în sistemul de învățământ cât mai mult timp.

”Nu, bărbații nu sunt indimidați de femei cu educație mai ridicată ca a lor.

Deoarece femeile încep să fie mult mai educate decât bărbații în generațiile contemporane (raport de 3 femei la 2 bărbați printre absolvenți, iar ecartul să mărește), avem rețeta pentru o tulburare majoră a piețelor de împerechere (poate exista vreo traducere mai oribilă pentru ”mating”? nu cred). De ce? Pentru că strategia optimă pentru femei este să fie cât mai educate cu putință (avantaj economic dar și pe piața matrimonială) dar asta le face să excludă bărbații sub nivelul lor educațional. Iar bărbați educați sunt, în cifre relative, din ce în ce mai puțini. Asta înseamă competiție ff ridicată între femei pentru un număr scăzut de bărbați eligibili, oportunități grozave pentru aceștia, și perspective sumbre pentru bărbații cu educație scăzută.

Iar dacă știm ceva din istoria societăților umane, asta este că o societate în care un număr semnificativ de bărbați nu au acces la partenere se confruntă cu un risc imens de instabilitate socială, de la respingerea status-quo-ului la diverse forme de agresivitate și violență.

Asta va fi una dintre principalele provocări ale următoarelor decenii: cum ținem băieții în școală cât mai mult timp? (evident, fără a periclita succesul educațional salutar al fetelor)”, mai scrie Radu Umbreș.