Un bărbat din comuna Vorona a fost găsit mort joi, 6 octombrie, la mai bine de o lună după dispariția sa, într-o pădure.

Bărbatul, în vârstă de 78 de ani, a fost dat dispărut la începutul lunii septembrie, după ce a plecat să culeagă bureți.

Trupul său a fost găsit de un localnic. Potrivit acestuia, bărbatul era căzut, cu faţa în jos şi gluga pe cap şi cu o găleată de bureţi lângă el.

”Căutând bureţi, la un moment dat am ieşit dintr-o nadă şi am văzut o găleată, iar atunci mi-am amintit de omul acela de la Vorona care s-a pierdut. Când m-am uitat mai atent, am văzut pălăria lui, iar puţin mai încolo am văzut trupul. Era acoperit cu o haină peste cap. El căzuse cu faţa în jos. Atunci m-am speriat şi am sunat la 112”, a declarat localnicul care l-a găsit, potrivit Monitorul de Botoșani.

Bărbatul a fost găsit la aproximativ 6 kilometri față de locul în care a fost vazut intrând în pădure, într-o zonă cu vegetație deasă și teren accidentat.

”În cauză se continuă cercetările pentru infracțiunea de ucidere din culpă, urmând să se dispună efectuarea autopsiei pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului”, au precizat reprezentanţii poliţiei.

Potrivit localnicilor, bărbatul este tatăl unui angajat al IPJ Botoşani.