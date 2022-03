Un bărbat de 40 de ani din judeţul Vrancea a fost arestat preventiv după ce ar fi violat-o pe prietena fiicei sale, aflată în vizită la ei acasă. Ministrul Familiei, Gabriela Firea, cere măsuri drastice în acest caz. Fetiţa violată şi mama ei primesc consiliere psihologică, iar fiica agresorului, în vârstă de 9 ani, a fost preluată de DGASPC, mama ei fiind plecată la muncă în străinătate.

Potrivit IPJ Vrancea, poliţiştii au fost sesizaţi printr-un apel la 112 că un bărbat se află într-un apartament din municipiul Focşani împreună cu o minoră, ambii fiind dezbrăcaţi. În urma cercetărilor, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru viol.

Ads

Anchetatorii spun că fata, în vârstă de 12 ani, este vecină şi prietenă cu fiica de 9 ani a agresorului şi se afla în vizită în apartamentul acestora. Fiica bărbatului se afla şi ea în locuinţă, dar era în altă cameră, în timp ce mama acesteia este plecată la muncă în Italia.

D.G.A.S.P.C. Vrancea a preluat-o iniţial pe copila de 12 ani pentru acordarea de asistenţă psihologică, iar ulterior Parchetul a solicitat instituţiei să asigure un psiholog şi pentru audierea fiicei minore a agresorului. La finalul audierilor, fetiţa agresorului a fost preluată de lucrătorii Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă şi se află într-un centru al DGASPC Vrancea.

"Fetiţa agresată urmează să fie evaluată şi inclusă într-un program de consiliere şi, dacă se constată că mai sunt necesare şi alte servicii, fără discuţie acestea vor fi acordate. Tot în cursul zilei de astăzi, împreună cu autorităţile abilitate, se va clarifica situaţia fiicei agresorului şi aceasta urmând a fi introdusă într-un program de evaluare şi consiliere‟, a declarat Adina Lăscan, purtator de cuvânt al DGASPC Vrancea.

Ads

La rândul său, ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, a solicitat măsuri drastice în cazul agresiunii sexuale de la Focşani.

"Am luat legătura cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Vrancea şi am primit asigurări că fetiţa de 12 ani primeşte ajutor specializat, atât medical, cât şi psihologic şi juridic. Grija noastră este să facem tot ce ţine de noi pentru ca ea să poată depăşi această traumă. Este un caz înfiorător, şocant şi am fost absolut îngrozită să aflu prin ce a putut să treacă un copil de 12 ani", a afirmat Firea.

Potrivit Ministerului Familiei, DGASPC Vrancea a informat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie cu privire la măsurile impuse pentru a-i oferi copilei protecţia şi întreg suportul medical şi psihologic de care are nevoie. Atât fetiţa de 12 ani, cât şi mama acesteia au fost introduse într-un program special de consiliere psihologică. De asemenea, fiica bărbatului de 40 de ani, arestat preventiv pentru viol, a fost preluată în sistemul de protecţie al Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă, din cadrul DGASPC Vrancea, având în vedere că mama acesteia este plecată la muncă în străinătate.