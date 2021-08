Barack Obama, filmat în timp ce dansează la aniversarea celor 60 de ani VIDEO

Fostul președinte al Americii, Barack Obama, al 44-lea preşedinte al Americii a împlinit pe 4 august 60 de ani și şi-a sărbătorit ziua de naştere sâmbătă, pe 7 august.

În ciuda interdicţiei de postare a pozelor de la eveniment, pe Instagram au apărut fotografii şi videoclipuri cu fostul preşedinte.



Cântăreața Erykah Badu a postat imagini cu fostul președinte în timp ce dansează, dar le-a șters, după un timp.

President Obama dancing in the background and Erykah Badu on video...

🤣💜 pic.twitter.com/pl3XqtWFP5— Caroline Jhingory (@CJhingory) August 8, 2021