Celebrul artist stradal Bansky este în Ucraina. Lucrările impresionante făcute printre ruinele provocate de Rusia FOTO

Celebrul artist stradal Banksy a confirmat oficial activitatea sa în Borodyanka, Ucraina. El ar fi făcut mai multe opere stradale care ilustrau războiul din Ucraina.

Artistul de graffiti pare să confirme prezența în țara devastată de război după ce a postat ultimele lucrări pe Instagram, potrivit theguardian.com.

Se speculase că artistul anonim de graffiti se afla în țara devastată de război după ce o serie de picturi murale au apărut în orașul Borodianka, în apropiere de Kiev.

Una dintre picturile murale înfățișa un bărbat care semăna cu președintele rus, Vladimir Putin, aruncat la podea în timpul unui meci de judo cu un băiat tânăr.

O alta arăta doi copii care foloseau o capcană metalică pentru rezervoare pe post de balansoar.

Cu toate acestea, pictura murală pe care Banksy a folosit-o pentru a-și dezvălui prezența în țară reprezintă o femeie gimnastă care face echilibristică pe dărâmăturile unei clădiri avariate.

Artistul din Bristol, ale cărui lucrări se vând cu milioane de lire sterline, a postat vineri pe Instagram trei imagini ale picturii murale, cu o simplă descriere: "Borodyanka, Ucraina".

📍#Banksy has officially confirmed his work in #Borodyanka, Ukraine

Fans claim that these graffiti in #Borodyanka, #Irpen and #Kyiv are also his work pic.twitter.com/MtHk8TLCd2— 🛰️ War in Ukraine 🍉 (@EUFreeCitizen) November 11, 2022