Noul vis al romanilor: moneda euro. Care sunt avantajele dupa ce vom renunta la moneda nationala

Daca pe vremuri eram fermecati de 'visul american', care desprins din Declaratia de Independenta insemna ca poti veni de oriunde si sa devii orice iti doresti, visul monedei euro incepe usor, dar sigur, sa capete contur, cel putin in mentalul colectiv al cetateanului roman.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce romanii prefera moneda euro si care sunt beneficiile.

Ads

Romania este tara unde se inregistreaza cel mai mare procentaj de respondenti (75%) cu opinie pozitiva fata de introducerea monedei euro, releva cel mai recent sondaj de specialitate, realizat in cele sapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia, Romania si Suedia. Totodata, Romania a inregistrat o crestere si a proportiei celor care sunt in favoarea introducerii monedei euro, comparativ cu anul 2020, an de pandemie, de la 63% la 75%.

Cetatenii romani sunt de parere ca trecerea la moneda unica a avut consecinte pozitive pentru tarile care o utilizeaza deja, inclusiv, in mod direct, asupra cetatenilor tarilor respective. Avantajele palpabile ale introducerii monedei euro pentru cetatenii romani se vor face simtite treptat, o data cu adancirea procesului de integrare europeana. Pentru firmele care desfasoara activitati de comert exterior cu tari din zona euro, un efect pozitiv imediat il va reprezenta simplificarea birocratiei si tot ceea ce este legat de simplificarea contractelor si procedurilor financiar-contabile.

Principalele beneficii s-ar referi la reducerea costurilor privind schimburile valutare, diminuarea riscului valutar, preintampinarea unor atacuri speculative, fluenta in comunicarea si tranzactiile financiar-bancare si o politica monetara coordonata. Astfel ca, existenta unei monede unice genereaza economie de resurse pentru populatia si firmele rezidente in interiorul arcului Uniunii Monetare.

CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.