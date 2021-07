Ce trebuie sa ceri in loc de o marire de salariu

In aceasta perioada, nici un angajator nu se mai grabeste sa dea mariri de salariu, oricat de bun profesionist ai fi fost tu in pandemie, ca angajat. De aceea, va trebui sa-i ceri sefului cu totul altceva decat o marire de salariu.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce trebuie sa ceri pentru a beneficia pe termen lung.

Iar singurul lucru din care poate castiga si el, dar si tu, este sa ii ceri o pensie facultativa in numele tau. De ce va fi mai inclinat sa iti ofere o pensie facultativa decat o marire de salariu? Simplu! Aceasta poate fi deductibila fiscal.

Potrivit expertilor fiscali, nu intra in sfera contributiei sociale asiguratorii, in limita unei contributii de pana la 400 euro/an/angajat. In felul acesta, angajatorul economiseste taxele suplimentare pe care le-ar fi platit oferind o marire de salariu.

Este o situatie in care amandoi aveti de castigat, dar mai ales tu, pentru ca la pensionare vei mai avea un venit suplimentar care ti se va adauga la pensia de la stat si la cea obligatorie.

La 400 de euro deductibili, anual, pentru tine ca angajat inseamna ca, lunar, angajatorul va plati o suma de minim 150 de lei la pensia facultativa.

Asta inseamna ca daca vei avea o contributie stabila timp de 20 de ani, la pensionare vei mai beneficia de un plus de cel putin 450 de lei, daca randamentul fondului de pensii este de minim 6%.

