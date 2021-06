Inflatia, cel mai mare dusman al economiilor tale

Inflatia este singurul lucru care iti poate anula economiile mai rapid decat comisioanele bancii sau neatentia ta de a retrage banii la alta data decat cea agreata cu banca.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, care sunt efectele inflatiei asupra banilor tai.

Inflatia, sau scumpirea alimentelor, sau devalorizarea banilor, face ca banii tai pentru care ai muncit si i-ai pus la banca sa se inmulteasca, ar putea sa nu mai valoreze nici macar cat atunci cand i-ai depus.

Iata un exemplu cat se poate de simplu si elocvent! Sa spunem ca ai depus la banca 1.000 de lei la 15 iunie 2020 si va trebui sa-i scoti la 15 iunie 2021. La o dobanda de 3,5%, in contul tau, ar trebui sa se mai adauge un profit brut de 35 de lei. Deci ai avea 1.035 de lei.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Banca nu-ti percepe nici un comision, nici de retragere, nici de administrare, nimic. In schimb, ai impozitul de 10% pe profit. Ceea ce inseamna ca din acei 35 de lei, mai ramai cu 31,5 lei. Acesta ar cam fi profitul tau net.

Dar daca inflatia a crescut intre 15 iunie 2020 si 15 iunie 2021 cu 4%, atunci banii tai s-au devalorizat cu 4%, ceea ce inseamna ca, pentru a putea cumpara, la 15 iunie 2021, ce puteai cumpara in 15 iunie 2020 cu 1.000 de lei, vei avea nevoie de 1.040 de lei.

Ads

In conditiile in care tu ai scos din banca 1031,5 lei, banii tai valoreaza mai putin decat acum un an chiar si cu profitul incasat.

CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.





CITESTE SI:

De ce tine cont banca atunci cand iti face profilul pentru un credit

Ce credit maxim iti permiti la un salariu de 2.500 de lei

Cum te poate ajuta valul de scumpiri in imobiliare