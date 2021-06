Cum te poate falimenta dezeconomisirea?

Daca termenul inca nu iti este clar, dezeconomisirea este opusul economisirii. Iar termenul se traduce prin cheltuirea unei sume mai mari decat veniturile pe care le incasezi intr-o perioada de timp. In cele mai dese cazuri, este vorba despre salariu.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce este dezeconomisirea.

Ads

Dezeconomisirea se produce atunci cand tu ai un salariul de 5.000 de lei si cheltuiesti pe luna 5.500 de lei. Sursele de bani in plus pot fi, in general, un card de credit, un imprumut de la prieteni sau familie sau chiar un avans din viitorul salariu.

Genul acesta de comportament financiar te poate duce la "sapa de lemn" pentru ca de la o luna la alta nu faci decat sa rostogolesti niste datorii care devin din ce in ce mai mari, ca intr-un final, sa te trezesti ca nu mai poti achita aproape nici unele dintre ele.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Si daca in cazul prietenilor si rudelor, poate reusesti sa mai intinzi datoriile, in cazul unui card de credit vei ajunge sa fii executat silit de catre banca.

Daca apelezi la un avans din salariu, atunci deja dezechilibrul s-a produs din prima luna, daca nu reusesti sa te redresezi financiar inca din prima luna de cand va trebui sa traiesti cu mai putini bani.

CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.





CITESTE SI:

Ce trebuie sa stie copiii pentru o mai buna educatie financiara

Cum sa platesti folosind telefonul

Cum stii ca ai contul bancar protejat