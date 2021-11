Cele 4 atitutidini financiare în care se încadrează toţi oamenii. Tu în care te regăsești?

În cartea „How Much Is Enough?" (Cât de mult este suficient), scrisă de Diane Lynn McCurdy, autoarea menționează că oamenii pot fi încadrați în patru categorii distincte în funcție de atitudinea lor față de bani.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi câteva detalii importante legate de fiecare dintre aceste atitudini financiare pe care autoarea le-a descris în amănunt in lucrarea sa şi în care, cu siguranţă, te regăseşti şi tu.

Atitudinea de cheltuitor

Oamenii din această categorie iubesc banii deoarece își pot cumpăra cu ei o mulțime de lucruri. Ei sunt la curent cu ultimele noutăți în materie gadget-uri, modă sau decorațiuni. Dacă ai nevoie de ceva, poți să întrebi liniștit un Cheltuitor iar el îți va spune cum poți să-l cumperi și care este cea mai bună ofertă.

Ei sunt genul de oameni degajați în prezența cărora te simți bine care preferă să aibă lucruri concrete precum ultimul model de mașină, cele mai noi gadget-uri sau haine la modă în locul unor lucruri abstracte cum ar fi un cont de economii.

Partea mai puțin bună este că aceștia se îndatorează foarte ușor și de multe ori sunt mâncați de vii de dobânzi pentru credite de nevoi personale și carduri de credit pe care nu reușesc să le acopere la timp. Din acest motiv, pentru ei acțiunea de a face economii este cea mai mare provocare.

Atitudinea de strângător

Persoanele care se încadrează în această categorie reușesc să acumuleze o avere în bancă destul de ușor, păstrându-și în același timp un stil de viață decent chiar și atunci când veniturile lor sunt limitate.

Ei se simt în siguranță când au în contul bancar o sumă mare de bani pe care se pot baza la orice moment și nu sunt impresionați de lucrurile scumpe. S-ar putea ca pentru ceilalți să pară „zgârciți”.

Principala calitate a Strângătorilor este faptul că sunt foarte organizați și nu fac achiziții impulsive. Câteodată, acest conservatorism îi face să aștepte prea mult ca să se bucure de banii de care dispun.

Atitudinea de constructor

Această categorie îi include pe cei care și-au învins frica de a pierde bani și sunt dispuși să riște pentru a construi ceva deosebit. Constructorii adoră procesul creativ ce însoțește proiectele lor prin care schimbă lumea și sunt dispuși să păstreze un loc de muncă plictisitor pentru ei doar pentru a-și finanța visurile.

Exemplele clasice de Constructori sunt antreprenorii care și-au construit afacerile de la zero. Dar în categoria Constructorilor intră și persoanele care au o pasiune foarte puternică și pe care o duc la nivelul de expertiză. Din acest motiv, ei pot fi mentori fenomenali.

Marea lor slăbiciune este că de multe ori subevaluează costurile proiectelor lor și omit să-și facă un plan în caz de eșec.

Atitudinea de donator

Persoanele din această categorie se deosebesc prin faptul că le cumpără în mod regulat prietenilor cadouri scumpe, acestea fiind de obicei lucruri pe care nu și le-ar cumpăra niciodată pentru ei. De asemenea, ei participă ca voluntari la nenumărate acțiuni caritabile și își dedică timpul, banii și energia pentru o cauză în care cred cu tărie.

Principala lor caracteristică este că resimt cea mai mare plăcere atunci când fac fapte bune sau când reușesc să-i facă pe alții fericiți. Ei își refuză lor anumite lucruri pentru a-i ajuta pe alții.

Cu toate acestea, ei au tendința de a-și neglija propriile nevoi și, câteodată, le fac un deserviciu propriilor copii deoarece nu-i învață să-și gestioneze banii corespunzător. Mai mult, pot deveni o povară pentru copii dacă nu-și planifică pensionarea din timp.

