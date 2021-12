Care sunt operaţiunile pe care le poţi efectua cu un card bancar. Costuri reduse pentru plăți la comercianți

Cardul a început să fie produs și sub forme din ce în ce mai avangardiste: ceas, breloc, SIM pentru telefon FOTO Pexels.com

De ceva vreme au apărut modele noi ale cardurilor de plată şi tu nici măcar nu ai învăţat cum trebuie ce poţi face cu acest instrument bancar, în afară de a efectua plăţi.

Ziare.com îţi explică în cadrul rubricii Banii tăi ce putem face cu un card si care sunt avantajele utilizării lui.

Materializat în principal sub forma unui «dreptunghi de plastic », cardul a început să fie produs și sub forme din ce în ce mai avangardiste: ceas, breloc, SIM pentru telefon, etc.

Este bine să știi că din punct de vedere al fondurilor utilizate, cardurile se împart în trei categorii:

carduri de debit, unde fondurile sunt ale posesorului acestuia;

carduri de debit cu overdraft (sau descoperit de cont), unde fondurile sunt ale posesorului dar există și o limită de creditare pusă la dispoziție de bancă;

carduri de credit, unde fondurile sunt puse la dispoziție de către bancă

Acţiunile pe care poţi efectua cu un card bancar sunt destul de variate şi simple. Este, într-adevăr, necesar să inveţi să-l foloseşti. Cu el poţi efectua:

retrageri numerar (de la ATM-uri sau de la ghișeele băncilor);

plăți la comercianți, inclusiv la cei on-line;

plăți facturi pentru orice fel de utilități;

interogare sold;

schimbare cod PIN;

miniextras cont;

plata rate credit;

alimentare cu numerar a contului;

transferuri între conturi.

Iar avantajele utilizării lui sunt:

acces 24/24 la disponibilități

siguranța în utilizare

costuri reduse pentru plăți la comercianți

posibilitatea utilizării atât în țară cât și în străinătate

evidența facilă a operațiunilor efectuate

CEC Bank te învaţă să fii responsabil cu banii tăi!