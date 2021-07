Cum sa intorci si mai mult, in favoarea ta, beneficiile de la serviciu

Daca angajatorul tau se lauda ca, la noul job, vei avea mai multe facilitati banesti, precum plata transportului in comun sau o parte din combustibil iti este decontat, ia aminte cum poti beneficia si mai mult de aceste atu-uri.

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa maximizezi beneficiile extra-salariale.

In cazul in care, sa spunem, angajatorul se ofera sa iti deconteze transportul in comun, un abonament la o sala de fitness sau chiar anumite mese pe luna, ii poti cere sa iti faca un cumul al acestor beneficii si sa iti dea 75% din suma sub forma unui depozit bancar sau chiar un cont de economii separat, la banca prin care iti vireaza salariul, iar tu sa fii beneficiarul.

Astfel ca, in fiecare luna vei ajunge sa adaugi la acel depozit cateva sute de lei, fara sa faci mai nimic pentru el.

Sa spunem ca ai decontate abonamentele pe mijloacele de transport in comun, in Bucuresti, acestea se ridica undeva la 150 de lei. Mai ai si un abonament la o sala, mai punem 80-100 de lei pe luna. Mai ai si cateva mese pe luna. Si acestea mai contorizeaza 100 de lei, spre exemplu.

Firma cheltuieste pentru tine 350 de lei in fiecare luna. Dar daca in loc de aceste sume, ti-ar deschide un depozit bancar in valoare de 200 sau 250 de lei, la final de an, ai avea un depozit destul de consistent.

