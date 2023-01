Mulți români resimt din plin scumpirile din ultima perioadă, iar unii nu reușesc să mai țină pasul cu cheltuielile.

Este cazul relatat de o mamă care caută soluții pentru a se descurca cu ultimii bani pe care îi mai are pe card. Aceasta cere idei pentru a asigura mâncarea familiei sale cu 100 de lei, pentru două zile, după cum a scris pe Facebook:

"Urgent am nevoie de idei.

Am fix 100 de lei. Pe card, nu cash. Trebuie să iau strict de mâncare pentru mine și fiica mea pentru 2 zile (deși i-am spus de "n" ori soțului că ăștia sunt bani pentru 1 zi, nu înțelege).

Obligatorii sunt pâinea, laptele și cerealele. Cam 20 de lei. Rămân 80 de lei.

Ce iau din ei ca să supraviețuim 2 zile? Copila vrea să iasă cu prietenii, dar nici 5 lei în plus nu am pentru ea. Dacă retrag banii, pierd 5 lei comision.

Deci cum să gospodăresc cel mai bine cei 80 de lei?", a scris femeia pe grupul Buget de familie.

"Nu aveam absolut nimic când am scris postarea. Nici măcar o ceapă sau un cartof. Dar nu e doar de gătit. Trebuie să acopăr și pachetul de serviciu al soțului, pentru mâine, că nu poate pune la pachet mâncare gătită, nu au sală de mese sau cantină, si pachetul de școală al copilei, pentru luni. Automat trebuie mai multa pâine, mai mult cașcaval, că nu poti face sandwich-uri umplute cu întuneric", a precizat aceasta într-un comentariu.

"100 de lei pentru două zile e lux"

În comentarii, femeia a primit mai multe sfaturi care să o ajute. Unii sunt de părere că suma este generoasă.

"Faceți un meniu, cu atenție! Câte mese, ce să conțină: proteine, legume, fructe etc. Și cumpărați strict cantitatea de care aveți nevoie. Dacă gătiți, ajung. Vedeți ce mai aveți prin casă, gen mălai, orez, făină și treceți pe listă fix ceea ce vă trebuie! În perioadele de criză luăm trei mere și doi cartofi, un ardei. Apoi, la raft, de preferat cât mai devreme, căutați cel mai mic preț/ produs. Ce vârstă are fata și unde vrea să iasă? Fiul meu are 16 ani, când iese în parc, își mai ia de mâncare și de pe-acasă. Dacă iese la Mc, Kfc, își ia fiecare cel mai ieftin produs, uneori, adică până în zece lei."

"În general, în situații de criză, renunți la preferințe și la ieșit cu prietenii, dar nu pare că sunteți într-o asemenea situație, 100 de lei pentru 2 zile e lux și puteți să acoperiți 3 mese pe zi fără probleme, baftă!"

"E mult 80 pe 2 zile. Mâncare în casă bănuiesc că ai din ce face. Ieșitul în oraș cu prietenii nu cred că e prioritar."

"E prioritar pentru copil, iar faptul că cere 5 lei nu e exagerat! Părinții ar trebui să renunțe la țigări, în caz că fumează și ar avea un buget generos în fiecare lună. Sunt mulți care se plâng că nu le ajung banii, dar fumează de cel puțin 1000 lei lunar, dacă mai consumă și alcool sau joacă la păcănele, nu au nici 5 lei să ia 3 banane la copii."

"Nu înțeleg unde e problema, sincer"

"Am făcut un calcul aproximativ, cu niște ingrediente care mi-au venit în cap:

Pâine, lapte + cereale = 20 lei

1 kg pui = 20 lei

1 kg cartofi = 4 lei

+ încă câteva legume = 10 lei

400g paste = 5 lei

4 ouă= 8 lei

Bani pt ieșit în oraș copil = 20 lei

Total = 87 lei cu totul

Mai rămân 13 lei de ceva dulce sau ce ingrediente mai aveți nevoie. Și am pus o grămadă de mâncare, mi se pare mult pentru un adult și un copil chiar și așa.

Chiar dacă te duci la un restaurant unde oferă meniu zilnic cu 25 lei/ persoană cu 2 feluri de mâncare, dai 50 lei pe amândouă pentru prânz. Mai rămân 30 lei să faci ceva pentru cină. Tot ieși bine. Nu înțeleg unde e problema, sincer."

"Fă șnițele, din care faci sandvișuri delicioase, pot fi servite și reci, și merg la ambele pachețele, eu pentru pachețel iau salam crud uscat, e maxim 10 lei 30 de lei din care fac ceva sandvișuri, felii de cașcaval 14 16 lei 24 de felii, din care fac 12 sandvișuri că pun câte două felii, un ardei kapia și câteva frunze de salată și e gata pachetul pentru mâine, variante există multe, doar trebuie să le cauți, și eu pun pachete zilnic câte două, plus desert, poți lua lipii, plus câteva ouă, pui și ceva cascaval, ardei și faci o omletă la lipie, care se servește și rece, sunt multe soluții practice."

Soluții concrete

"1. Vă faceți card la o bancă care nu percepe comision la retragere, depunere, virare în alte conturi. Mutați-vă salariul la astfel de bancă unde aveți zero tot la orice.

2. Luați un pui din care faceți supă și felul 2, nu ar trebui să coste mai mult de 20 lei un pui, plus 10 lei legumele aferente. Pâine faceți în casă, e 3 -5 lei kg de făină (făină, apă, sare, 1 plic drojdie uscată) și va ajunge pâinea asta cel puțin 3 zile cu un cost de 6 lei, să zicem. Lapte luați de la orice supermarket marca lor și ar costa 7 lei maxim 1 litru.

Vă descurcați cu cei 80 lei pentru a trăi 3 zile și să îi dați și copilului 5 lei din ei. Cu cerealele o puteți lăsa mai moale, faceți gris cu lapte sau orez cu lapte, pâine prăjită gen frigănele, omletă din 2-3 ouă și se satură copila, e și sănătos și suficient.

3. Plătiți cu cardul la comerciant, de preferință magazine gen hypermarket unde gășiți toate cele într-un loc și mai ales, care au și raft de reduceri, la raionul de alimentare, alimente care stau să expire și-s reduse și până la 70-80%."

"Poți cumpăra un pui din care să faci 2 feluri de mâncare.

Din spatele de pui și din aripi faci o ciorbă.

Și din pulpe faci un ostropel. Îți rămâne și pieptul, îl poți tocă sau tăia cubulețe și faci niște paste cu sos de roșîi."

"Face și 3 feluri dintr un pui dacă se străduiește pt 2 persoane. Spate și aripi ciorbă /supă, pulpe (pilaf, tocăniță, ostropel etc ),piept (șnițele)."

"Aș vrea să văd câte persoane din acest grup cheltuie 100 lei/zi strict pe mâncare.

Chiar sunt curioasă ce standard aveți și cun gestionați în general cheltuielile pentru că mă gândesc că dacă sunteți o persoană care cheltuie 100 lei/ zi (așa cum reiese din postare) înseamnă 3000 lei/luna doar pe mâncare ceea ce înseamnă că nu ar trebui să va faceți griji pentru 5 lei comision de retragere banca sau 5 lei pe care îi solicită fii-că pentru ieșit în oraș.

Apoi nu înțeleg cum să aveți 100 lei (80 lei) și să nu puteți gestiona banii în așa fel încât să luați o carne și niște legume din care să faceți un felul 1 și un felul 2 care ajung pentru două-trei zile. Efectiv sunt curioasă cum faceți mâncare și ce faceți de mâncare în celelalte zile."