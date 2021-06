Procesul de recuperare a taxelor din Germania

Romanii care au muncit legal in Germania au dreptul sa-si recupereze taxele. Aceste taxe reprezinta impozitul platit in plus, alocatia (daca nu ati beneficiat de cea din Romania) sau diferenta de alocatie (daca ati luat si din Romania).

Recuperarea taxelor se poate face indiferent daca ai lucrat o perioada indelungata sau scurta de timp. Pentru inceput o sa ai nevoie de documente de la angajator (fluturasi, fise fiscale, dovezi domiciliu). Daca nu ai aceste documente si nu stii de unde sa le obtii, nu-ti face griji. Primesti tot ajutorul de care ai nevoie din partea echipei Migro.ro in recuperarea taxelor din Germania.

PENTRU CE PERIOADA SE POT RECUPERA TAXELE DIN GERMANIA

In primul rand ar trebui sa stii ca indiferent de perioada lucrata in Germania, solicitarea returnarii taxelor pe impozitul platit se poate face pentru o perioada de pana la 4 ani. Pe scurt, in acest caz vei recupera banii aferenti ultimilor 4 ani. Anul fiscal german incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie.

In schimb, alocatia se poate recupera pe ultimele 6 luni retroactive.

CAT DUREAZA RECUPERAREA TAXELOR

Prin urmare, de la depunerea cererii pana la rambursarea propriu-zisa a banilor nu exista o durata exacta. Referitor la durata totala a procesului de rambursare a taxelor, in legislatia fiscala germana nu este prevazut un termen standard la care trebuie solutionate aceste cereri. Prin urmare, practic, durata solutionarii depinde de fiecare birou fiscal regional.

IN CE MOD ISI POATE USURA ACTIVITATEA UN ROMAN, ASTFEL INCAT SA PRIMEASCA MAI REPEDE BANII PE CARE II MERITA?

Romanii pot apela la firme ce se ocupa de restituirea acestor impozite, firme care sunt acum prezente si in Romania. O asemenea companie este pentru client un intermediar care il poate salva pe acesta de multa energie si bataie de cap.

EXISTA REGULI PE CARE TREBUIE SA LE RESPECTE UN CETATEAN ROMAN CARE LUCREAZA LEGAL IN GERMANIA PENTRU RECUPERAREA IMPOZITULUI?

Sunt trei reguli de baza ce trebuie respectate. Prima este sa solicite statului respectiv suma perceputa drept impozit in plus, pentru ca tarile, in general, nu ramburseaza automat aceste sume, ci doar la cererea contribuabilului. A doua regula este sa dovedeasca veniturile realizate prin documente ce se anexeaza cererii lui oficiale. Nu in ultimul rand, trebuie sa trimita cererea de solicitare a impozitelor platite in plus pana la anumite termene.

Nerespectarea acestor termene atrage pierderea dreptului sau de a-si primi banii inapoi. Prin urmare, este bine ca aceasta cerere sa fie depusa la timp, pentru a avea siguranta ca nu rateaza recuperarea sumelor la care are dreptul.

SUMA RESTITUITA

Suma restituirii impozitului platit este individuala pentru fiecare contribuabil si depinde de mai multi factori, inclusiv valoarea veniturilor din Germania si din Romania.

Alti factori ar fi: valoarea impozitului platit, retinut din salariu, starea civila, situatia familiala, locul de resedinta si de munca, varsta, deduceri fiscale disponibile etc.

Pentru persoanele care au un venit anual de aproximativ 10.000 de euro. Ne putem astepta la o rambursare de pana la 100% din impozitul platit. Cu toate acestea, in cazul persoanelor cu venituri mai mari nu este posibila restituirea completa.

Datorita completarii corecte a declaratiei si utilizarii deducerilor, persoanele care solicita o rambursare a impozitelor primesc in Germania pana la cateva zeci de mii de euro. Suma medie restituita este de cateva sute de euro.

Procesul de recuperare a taxelor se bazeaza pe existenta unei legislatii. Aceasta da dreptul fiecarui contribuabil de a primi inapoi banii ce au fost platiti in plus sub forma de taxe si impozite.

Este absolut normal sa se intample asa. Ca acest drept sa poata fi exercitat, trebuie sa existe dovezi ca au fost platite impozite in plus. Iar acest dovezi sunt documente, chitante.

