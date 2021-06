Desi a crescut de la un an la altul cu 225 de lei, pensia medie este inca foarte mica pentru ca batranii din Romania sa isi poata permite un trai decent, avertizeaza analistul financiar Claudiu Vuta.

Potrivit INS, pensie medie pe Romania s-a majorat de la 1.423 de lei, cat era in trimestrul I din 2020, pana la 1.650 de lei, cat ajunsese in primul trimestru al acestui an.

"Intrebarea legata de aceste pensii este daca ele ajung pentru un trai decent. Raspunsul este nu. Doar daca iti cumperi medicamente, mancare, sa zicem ca mergi la piata si iti cumperi cosul minim de produse legume, in general, o sa vezi ca vei cheltui a cateva zeci de lei. Nu ajung acesti bani. Problema e mai este inca una, inflatia, care probabil anul acesta se va duce spre 4%", ne-a declarat Vuta.

Potrivit lui, trebuie sa ne uitam si la cosul minim si la inflatie si la perspective.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

"De asemenea, Pilonul I este 18,5 miliarde de euro, adica pensia de stat publica este 18,5 miliarde de euro, undeva la vreo suta de miliarde de lei. Anul acesta o sa avem un PIB de peste 220 de miliarde de euro, iar 18,5 miliarde sunt undeva la 8-9%. Un procent sa spunem, nu destul de ridicat, fata de alte tari care au 12-13%", a declarat membrul Asociatiei Analistilor Financiar Bancari din Romania (AAFBR).

Ads

"Dar problema la noi este ca, la fel ca si in tarile din vest sau tarile dezvoltate, mai exact, populatia in varsta creste, iar cea tanara, care va plati pensii publice, scade".

Pensionari vs. angajati, in cifre

Raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10. Potrivit INS, raportul prezinta variatii semnificative in profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariati in judetul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariati in judetul Teleorman, 15 la 10 in judetul Giurgiu si 14 la 10 in judetele Botosani si Vaslui.

Pensia medie de asigurari sociale de stat a variat cu discrepante semnificative in profil teritorial, ecartul dintre valoarea minima si cea maxima fiind de 849 de lei (1.269 lei in judetul Botosani, 1.276 lei in judetul Giurgiu, 1.296 lei in judetul Vrancea fata de 2.118 lei in judetul Hunedoara, 2.017 lei in Municipiul Bucuresti si 1.886 lei in judetul Brasov).

Ads

"Ne trebuie un proiect de tara"

Acesta este de parere ca, o solutie e pe viitor ar fi majorarea PIB-ului cu un proiect de tara, avand in vedere ca in prezent, viitorul nu arata prea promitator.

"Trebuie sa ne gandim, totusi, ca din 2000 pana in 2020 PIB-ul s-a majorat de 5,5 ori de la 40 de miliarde de euro la 220 de miliarde de euro. Toate calculele facute de viitorul pensiilor si de pilonul I al pensiilor sunt facute raportat la 220 de miliarde de euro, ceea ce nu este corect pentru ca PIB-ul va creste. Doar daca pui 29 de miliarde de euro din PNRR si inca vreo 40 de miliarde de euro din fondurile europene deja o sa intrari de capital nete in economia Romaniei", a declarat Claudiu Vuta.

Analistul financiar considera ca Romania ar trebui sa faca o tranzitie catre un sistem de pensii precum cel din Pilonul II pentru ca Pilonul I nu este unul deloc rantabil pentru absolut nici o tara care-l are.

Ads

In felul acesta tinerii care de abia intra in campul muncii si au salariul minim vor avea o sansa la batranete sa aiba o pensie relativ decenta bazata pe contributia proprie.