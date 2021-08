Negocierea salariului si tipuri de bonusuri

Cresterile salariale sunt adesea exprimate ca procent din salariul brut total al unui angajat. O crestere salariala reprezinta de obicei o parte din ceea ce castiga angajatul pe an. Angajatorii apeleaza la mai multe forme de a stimula angajatul de la marirea a salariului brut, pana la bonusuri sau zile libere platite.

Angajatii le folosesc ca punct de referinta pentru a negocia fie o crestere salariala, fie un salariu initial cu un nou angajator. Salariatii din domeniul public primesc de obicei cresteri anuale pe baza cresterilor salariale. Pentru a cunoaste foarte bine care este salariu net in functie de brut si a va putea calcula noul salariu puteti face mai multe simulari cu calculator salariu.

Plati unice

O crestere a salariului ar putea fi o plata unica care inlocuieste un bonus. Un angajator ar putea utiliza cresteri salariale pentru a compensa costurile mai mari ale asistentei medicale sau in locul rambursarilor ingrijirilor medicale, adica CASS. Cresterile unice sunt platite de obicei intr-o singura perioada si mai este cunoscut ca al 13-lea salariu.

Cresteri salariale anuale

Angajatii care primesc cresteri salariale anuale primesc de obicei o crestere procentuala. Aceasta crestere este uneori denumita o crestere anuala salariala. Acest procent se adauga salariului brut existent. De exemplu, atunci cand conducerea aproba o majorare de 3% pentru toti angajatii din vanzari, salariul fiecarui angajat este majorat cu 3%. Daca un nou angajat de vanzari castiga 36.000 de lei pe an, creste salariul brut anual la 37.080 de lei. Un angajat cu 10 ani de lucru in domeniu si care s-a angajat cu salariul minim pe economie poate incasa un salariu peste cel mediu inregistrat in Romania.

Negocierea salariului brut

Angajatii folosesc uneori procentele de crestere a salariilor pentru a negocia o rata de salarizare mai mare. O modalitate eficienta de a negocia un salariu brut mai mare este de a culege date de pe piata privind gama medie de salarii pentru domeniul dvs.

Este important sa se ia in considerare anii de experienta, nivelul de educatie, tipul de functie si dimensiunea companiei. Biroul de statistica a muncii raporteaza salariile medii pentru tipuri specifice de joburi. Daca salariul dvs. scade sub media pentru zona dvs. geografica, este posibil sa puteti negocia un salariu brut mai mare.

Imbunatatirea abilitatilor

Angajatorii pot fi de acord sa acorde angajatilor existenti cresteri salariale pentru diplomele de facultate si alte tipuri de credite educationale. Angajatul castiga diplome suplimentare sau credite de studii. Ca recompensa pentru imbunatatirea cunostintelor sale si pentru a ramane in companie, angajatorul isi mareste salariul cu un procentaj incremental. De exemplu, un angajator poate acorda unui salariat o crestere a salariului de 5% la finalizarea masterului.