Produsele financiare au devenit parte din viata noastra de zi cu zi, fie ca vorbim de plata unei facturi online, plata la POS sau un transfer catre un prieten. Prezenta lor cotidiana poate crea riscul de a trece cu vederea anumite comportamente sau de a lua decizii care pun presiune pe buget.

De aceea, ING a creat platforma "Cat ai spune leu", care aduce articole si video-uri educative pe subiecte precum bugetul de cumparaturi, de vacanta sau pentru hobby-uri, cu sfaturi pragmatice si aplicate situatiilor in care cu totii ne regasim. Mai mult, vizitatorii au la dispozitie pentru descarcare gratuita diverse instrumente, cum ar fi modele de liste de cumparaturi, exercitii practice de IKIGAI care te ajuta sa faci bani din ce iti place, jurnal de economii pentru bugetul in doi si recomandari pentru stabilirea obiectivelor financiare.

Ads

"Dupa realizarea unui studiu in comunitatea ING "La povesti pe-o banca", am observat ca majoritatea persoanelor nu isi aloca suficient timp pentru prevenirea dificultatilor financiare. Ele cauta solutii punctuale pentru o problema, dar nu au timpul si curiozitatea de a gasi raspunsuri inainte ca situatia critica sa apara. Mai mult, atat acestea cat si apropiatii lor spun ca s-au confruntat cu probleme financiare in ultima perioada. Ca sa se descurce, fie au apelat la rude ori prieteni pentru un imprumut, fie au redus cheltuielile, si-au folosit economiile sau si-au schimbat job-ul. In unele cazuri, si-au luat chiar si al doilea job pentru a face fata. Asadar, prin Cat ai spune leu, speram sa venim in intampinarea si, mai ales, in preintampinarea acestor probleme, cu sfaturi si solutii rapide, comunicate intr-un format usor de digerat pentru oricine.", a punctat Silvia Mihailescu, Director Marketing, Comunicare si CSR ING Bank Romania.

Cinci sfaturi pentru un buget mai sanatos, cat ai spune leu

Planificarea - cea mai buna prietena a bugetului

Conform celui mai recent studiu INS privind veniturile si cheltuielile lunare, romanii aloca cea mai consistenta parte din bugetul lunar pentru produse alimentare si bauturi nealcoolice. Planificarea meniului saptamanal si notarea alimentelor necesare atunci cand mergem la cumparaturi este un obicei sanatos, care poate fi adoptat rapid si cu efort minim. Un alt lucru cunoscut (dar deseori ignorat) este ca mersul la supermarket atunci cand ne este foame umple rapid cosul de cumparaturi. Acest obicei ne poate face sa cumparam mai mult decat putem consuma si sa risipim si mancarea, si banii. Mai mult, comandarea excesiva de la restaurante poate duce, de asemenea, la depasirea bugetului alocat pentru mancare. Prin urmare, cu o mai buna organizare putem evita risipa si chiar sa economisim.

Vacanta, un rasfat calculat

Cel mai sanatos lucru pentru bugetul nostru atunci cand vine vorba de vacanta este sa economisim din timp. Intai punem pe hartie costurile estimative pentru transport, cazare si cheltuieli, dupa care putem stabili o suma lunara pe care o punem deoparte imediat ce intra salariul. Ca sa nu fim tentati sa cheltuim din ei, putem sa ii transferam intr-un cont de economii separat. Si sa nu uitam ca e important sa reluam obiceiul de a economisi atunci cand ne intoarcem din vacanta, pentru a reconstrui fondul destinat urmatoarelor obiective pe termen mediu sau scurt.

Ads

Cheltuieli lunare in stil japonez

Notarea cheltuielilor lunare intr-un jurnal poate fi una dintre cele mai bune decizii din punct de vedere financiar. Desi suntem fanii digitalizarii, nu ii putem contrazice pe expertii care spun ca este o metoda foarte buna prin care le putem tine evidenta. Simpla trasare a unui buget nu este suficienta, deoarece felul in care este cheltuit trebuie si el urmarit. Iar asa putem observa la sfarsitul lunii ce cheltuieli sunt esentiale, care sunt inutile si cum sa organizam bugetul mai bine pentru luna ce urmeaza.

Jurnalul de obiceiuri bune

Crearea de liste se aplica atunci cand mergem la magazin, dar si cand ne gandim la obiective financiare. Este bine si sanatos sa tinem un jurnal cu toate obiceiurile bune ca un exercitiu de recunostinta, prin care ne bucuram de micile schimbari pe care le aducem in randul obiceiurilor noastre financiare. Poti face asta de unul singur sau poti sa-l imparti cu jumatatea ta.

Investitii pentru viitor

Niciodata nu este prea tarziu ca sa aflam cum putem investi intelept. Trebuie sa ne informam corect, sa tinem intotdeauna cont de riscuri si sa ne diversificam "cosul" de investitii. In acest fel obtinem un mix de riscuri, unde un procent relevant din economii este tinut in instrumente clasice, care au un risc minim, desi ofera un castig mai mic. Totodata, sa nu uitam de investitia in dezvoltarea personala, care poate aduce ulterior noi surse de venit.

Ads

Pentru mai multe detalii:

Dana Ceausu

PR Manager

M: 0786 305 204;

dana.ceausu@ing.com

Despre ING Bank Romania

ING Bank Romania este parte a ING Group, institutie financiara internationala globala, care ofera servicii bancare unui numar de peste 38,8 de milioane de clienti individuali, companii sau institutii din peste 40 de tari.

Infiintata in 1994, ING Bank Romania este a patra banca in top 10 banci locale, conform activelor, si singura banca cu crestere organica, fara achizitii de portofolii de clienti sau alte banci. ING Bank Romania este o banca universala cu peste 1,6 milioane de clienti din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri si Mid-Corporate si Wholesale Banking.

Misiunea ING este aceea de a-i sustine pe oameni sa fie cu un pas inainte, in viata si in afaceri.