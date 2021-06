Taxa de pod de la Fetesti si Giurgeni - Vadu Oii este la un pas de a fi eliminate dupa ce Comisia pentru Transport din Camera Deputatilor a aprobat aceasta initiativa miercuri, 23 iunie. Proiectul a fost votat de Senat si urmeaza sa primeasca votul final in plenul Camerei Deputatilor.

"Aceasta taxa este una discriminatorie. Ea nu se justifica, deoarece soferii oricum achita rovinieta pentru folosirea drumurilor nationale. Nu este corect ca unii romani sa plateasca suplimentar aceeasi taxa. Romanii care trec peste podurile Cernavoda - Fetesti si Vadu Oii-Giurgeni platesc o taxa suplimentara, care a fost instituita doar din ratiuni pur financiare", a declarat Bogdan Hutuca, seful PNL Constanta, care este initiatorul proiectului de lege.

Acesta a adaugat ca eliminarea taxei ar reprezenta un sprijin pentru antreprenori, transportatori, dar si pentru angajatii constanteni.

"Propunerea noastra este ca aceste taxe sa fie eliminate de la inceputul anului viitor, pentru a nu afecta in niciun fel bugetul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere in acest an. Romania are nevoie de investitii majore in infrastructura si guvernul liberal va face aceste investitii cu bani europeni, cu finantare din PNRR si cu bani de la bugetul de stat", a mai spus liberalul.

