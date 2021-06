Estimarile analistilor: Cum va evolua cursul valutar leu/euro si cand va sparge pragul psihologic de 5 lei

Cursul va ajunge la 4,99 lei/euro la final de 2021, cu spargerea nivelului simbolic de 5 lei/euro in primavara anului viitor, sunt de parere analistii financiari, care mai previzioneaza ca dolarul va ajunge in acele perioade la 4,20 de lei in decembrie, si 4,30 lei in martie anul viitor.

In plus, dupa un avans al economiei de 5.7% in 2021, estimarile vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023, potrivit lui Claudiu Cazacu, consulting strategist la XTB Romania.

"Cresterea economica foarte ridicata e de inteles intr-un tablou mai larg: poate fi aceasta mentinuta indelungat, sau vine cu pretul unor debalansari poate mai putin vizibile, dar care vor influenta, in timp, traseul posibil al economiei? Dupa un avans de 5.7% in 2021, estimarile noastre vizeaza un salt de 5.1% in 2022 si unul de 4.5% in 2023. Privind spre deficitul bugetar, si spre cel comercial, la niveluri ridicate (chiar dinainte de pandemie), putem vorbi deschis despre o crestere a poverii datoriei publice, pe un trend care necesita atentie serioasa".

Potrivit lui, pietele par, deocamdata, destul de relaxate in aceasta privinta, dar starea lor este, uneori, foarte schimbatoare.

Cursul s-a mentinut stabil pana acum

"Stabilitatea cursului de schimb a insemnat o reusita notabila a perioadei pline de provocari din ultimul an si jumatate. In privinta viitorului, sunt unele semne de intrebare. Vom avea presiunea unui deficit de cont curent in crestere, sau cel putin aflat la niveluri ridicate? Se pare ca da. Deficitul de cont curent il vedem la 5% anul acesta si 5.3% anul viitor", mai spune Cazacu.

Anul trecut, la putin sub 11 miliarde de euro, a fost adancit (cu 5.5% fata de 2019) printr-o scadere mai redusa a importurilor fata de exporturi.

"Diferenta de ritm reflecta, de fapt, un trend care genereaza preocupare. In estimarea pentru anul viitor, exporturile cresc intr-un ritm mai lent decat importurile (diferenta de 2 puncte procentuale), si aceasta este o problema ce trebuie privita cu seriozitate, mai ales in perspectiva indelungata", a afirmat analistul.

Cum atragem banii din PNRR

Pe de alta parte, sunt de asteptat intrari consistente de fonduri europene, accelerate, pe masura ce ar fi disponibile si resursele din PNRR, in crestere de la aproape 4 miliarde de euro in 2021 la 6,3 miliarde de euro in 2022 si 7,9 miliarde de euro in 2023.

"De asemenea, estimam si o oarecare revigorare a remiterilor celor care lucreaza in strainatate. Acestea vor linisti tendinta ascendenta a EUR-RON, diminuand viteza de depreciere a leului. Pe termen lung va fi esential sa utilizam cat mai eficient resursele puse la dispozitie intr-o conjunctura iesita din comun, pentru ca altfel am pregati terenul, de fapt, pentru dezechilibre si mai mari", subliniaza reprezentantul XTB.

Cum va fi cursul valutar

In aceste conditii, armonizand probabilitatile unor scenarii diferite, analistul ia in considerare ipoteza unui curs euro/leu de 4,99 lei, la finele acestui an, cu spargerea nivelului simbolic de 5 lei in primavara anului viitor.

In raport cu dolarul american, trendul leului este de asemenea vazut descendent. Cursul leu/dolar ar putea atinge 4,20 lei in decembrie, si 4,30 lei in martie anul viitor, potrivit unor previziuni implicite referitoare la miscarea euro/dolar.

Fata de aceste estimari, pentru ambele perechi ale leului, riscurile sunt usor asimetrice in sens ascendent, spun analistii.

Pe de alta parte, potrivit lui Adrian Codirlasu, vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania indicatorul de incredere a continuat sa atinga noi maxime post-criza Covid-19.

"Aceasta evolutie este consistenta cu majorarea anticipatiilor de crestere economica pentru anul 2021, la peste 6%. Insa, cresterea cererii interne, combinata cu factorii externi va conduce si la majorarea ratei inflatiei", spune analistul financiar.

In ceea ce priveste cursul de schimb euro/lei, peste 93% dintre participantii la sondajul intern din CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), nefiind inregistrat niciun raspuns de apreciere pentru leu.

"Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9653, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0183 lei pentru un euro", estimeaza analistii.