O clientă a unei bănci din Iași a rămas fără bani în conturi. Femeia a vrut să facă o achiziție, iar în timp ce transfera banii în contul curent a văzut cum aceștia se duc către persoane necunoscute. Poliția a început o anchetă.

Clienta păgubită a deschis un cont la ING Bank pentru a realiza mai multe operațiuni. Când a vrut să facă o achiziție, și-a dat seama că banii au fost transferați într-un minut către două persoane necunoscute, implicate în activități de tranzacționare a criptomonedelor, scrie BZI.ro.

A cerut lămuriri de la reprezentanții băncii, dar clienta nu a fost mulțumită de explicațiile acestora.

„Pe data de 23.08.2021, la ora 15:22, am intrat de pe telefonul mobil, prin aplicația ING Home Bank, în contul de economii, în care aveam suma de 30.000 de lei, intenționând să transfer o parte din acești bani în contul meu de card, unde aveam și acolo în jur de 4.000 de lei, deoarece urma să fac o plată de 10.000 de lei pentru o achiziție.

În momentul accesării contului personal, am constatat cu stupoare că din acest cont de economii fuseseră sustrași, prin transfer în contul de card, aproape toți banii, mai precis 30.000 de lei. Am constatat că într-o primă fază, din contul personal de economii a fost transferată în contul de card suma de 30.000 de lei. Verificând celelalte conturi, am constat că și din contul mamei mele, cont pe care sunt împuternicită, fuseseră transferați în contul meu personal de card toți banii, mai precis 1.900 de lei”, a precizat Maria Airinei.



Cazul a fost preluat și de polițiștii de la Secția 2.





ING Bank nu-și asumă incidentul cu tranferul banilor: ”Tranzacțiile au fost efectuate cu succes”

Clienta a cerut explicații de la reprezentanții băncii. Aceștia au trimis un punct de vedere prin intermediul unui e-mail.

„Din punct de vedere bancar, tranzacțiile au fost efectuate cu succes nefiind înregistrată vreo eroare. Tranzacțiile au fost finalizate imediat după validarea 3d secure, fiind înregistrate în sistemul de carduri ING Bank ca plăți autorizate 3d secure. Astfel, nu putem iniția dispute bancare pentru recuperarea sumelor, pe motiv de fraudă.

Șansele de recuperare a sumelor depind foarte mult de analiza pe care comercanții o vor face împreună cu banca lor și deci de decizia acestora de a accepta sau nu disputa noastră. Ceea ce ne dorim să realizam în plus prin intermediul disputei inițiate este să obținem mai multe detalii legate de tranzacții, detalii pe care ulterior să le transmiteți organelor abilitate ale Poliției”, au menționat reprezentanții băncii, conform BZI.

Instituția bancară a descoperit că sumele au fost transferate spre persoane care au ca domeniu de activitate achiziția de criptomonede.