Chefuri de zile onomastice, protocol și mâncare pentru angajații primăriei plătite din banii din taxe și impozite, într-o comună din România

Foștii șefi ai primăriei din comuna Lehliu Sat, primarul, contabilul și casierul, au cheltuit ani la rând banii încasați de la oameni, din taxe și impozite, pentru a chefui cu ocazia zilelor onomastice ale angajaților.

Când nu făceau petreceri, banii erau cheltuiți după bunul plac pentru protocol, mâncare pentru angajați, plata unor cetățeni care nu erau angajații primăriei sau pentru asigurări de viață.

Ads

Culmea, evidența cheltuielilor ilegale era ținută de către casierul primăriei pe două agende pe care le ținea acasă. Aici își nota omul câți bani a dat șefilor săi, când și pentru ce. Pentru el își oprise 200.000 de lei, bani pe care i-a cheltuit în interes personal, dar și pentru nevoile primăriei, alimentarea cu combustibil a mașinilor, de exemplu.

Dezmățul din primăria Lehliu Sat a fost descoperit de Curtea de Conturi, în urma unui audit. Peste un milion de lei, bani încasați din taxe și impozite, a fost cheltuit ilegal de către cei trei șefi ai primăriei, potrivit instituției de control care a și sesizat organele de cercetare penală.

Ads

Ancheta a fost preluată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, fiind vizați Matei Nicolae, fost primar al comunei Lehliu Sat, Marian Iorgu, contabil și Claudiu Antonache, casierul primăriei.

Agendele cu împărțeala banilor

În urma unor percheziții, anchetatorii au descoperit la domiciliul casierului două agende unde omul își nota temeinic fiecare cheltuială din banii plătiți de localnici pentru impozite și taxe. O parte din această sumă a fost destinată protocolului, alune, cafea și sucuri pentru invitați, o altă parte era rezervată petrecerilor de zilele onomastice ale angajaților, pentru hrana lor zilnică, dar și pentru consumabile (produse de papetărie și detergenți). Casierul avea să mărturisească în fața anchetatorilor că o parte dintre aceste produse cumpărate din banii localnicilor erau folosite și în interes personal de către angajații din primărie.

Ads

”(…) Recunosc că în intervalul 2011 – septembrie 2014, în mai multe rânduri, am însușit și dispus de banii încasați cu titlu de impozite și taxe locale. Destinația acestor sume de bani am ținut-o pe cele 2 agende care s-au găsit cu prilejul percheziției efectuate la domiciliul meu. În agendele respective am menționat sumele de bani și modul de folosire a acestora. Așa cum rezultă din acele înscrisuri o parte din bani au fost dați în mod repetat primarului, o altă parte contabilului; de asemenea, bani au mai primit secretarul primăriei și viceprimarul menționat de asemenea cu apelativul. Acești bani erau remiși la cererea persoanelor respective care invocau diverse necesități sau efectuarea unor plăți”, a fost declarația casierului în fața anchetatorilor.

Dacă tot era lăsat să împartă bani la discreție, omul și-a păstrat și pentru el o sumă frumușică.

”Suma totală depistată ca fiind lipsă în gestiunea mea, aproximativ 200.000 de lei mi-au revenit mie, bani însușiți pe parcursul timpului în mod repetat. Astfel cum rezultă din agendele mele o serie de sume au fost folosite pentru alimentarea cu carburant a autovehiculelor primăriei, pentru plata unor cheltuieli, pentru a serba zilele de naștere ale angajaților, pentru a achiziționa mâncare pe care o consumau toți angajații primăriei în timpul serviciului sau alte produse nealimentare (de exemplu detergenți) ce serveau folosinței în cadrul primăriei sau folosinței proprii a angajaților”, a explicat casierul.

Ads

”Eu nu mai pot face nici o verificare”

Audiat și el, contabilul primăriei din Lehliu Sat a explicat că știa că banii încasați din taxe și impozite erau cheltuiți în mod ilegal, dar că a fost convins că situația era tolerată chiar de către primar.

„În calitatea pe care o am și cunoscându-mi atribuțiile, mi-am dat seama de situația existentă și de faptul că este tolerată și de primar și am înțeles că, date fiind împrejurările în care se apela la încasările din impozite și taxe, eu nu mai pot face nici o verificare a casieriei pentru că nu aș fi avut cum să justific folosirea sumelor respective (…)”, a declarat contabilul, potrivit actului de acuzare.

Raportul Curţii de Conturi arată că, în perioada ianuarie 2011 – octombrie 2014, comparând depunerile de numerar efectuate la trezorerie de către inculpatul casier, s-a constatat lipsa din gestiune a sumei de 1.040.366, 91 lei, reprezentând încasări de la contribuabili din impozite și taxe locale, încasări care nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nu au fost depuse la trezorerie.

Ads

Pe de altă parte, mai multe persoane care au asigurat paza unui obiectiv din comună, au fost plătite cu bani de la primărie, deși nu erau angajate. Unii dintre ei au și recunoscut că au renunțat la acest serviciu pentru că nu semnaseră niciun act.

Primarul, contabilul și casierul primăriei Lehliu Sat au fost trimiși în judecată în 2015, fiind condamnați definitiv printr-o sentință a Curții de Apel București din data de 18 noiembrie 2022.

Instanța a decis ca cei trei să fie condamnații la închisoare cu suspendare și plata prejudiciului creat Primăriei Lehliu Sat în valoare de 1.115.695,77 lei. Bunurile aflate în proprietatea celor trei au fost puse sub sechestru în vederea recuperării prejudiciului.