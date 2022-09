Manipulare de manual folosită de un pușcăriaș condamnat la 30 de ani de închisoare: ”Să nu cumva să confundăm 3.800 de lei cu 38.000 de lei!”

Răzvan Șerban, unul dintre escrocii notorii ai României, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru înșelăciune cu cele mai multe fapte săvârșite din spatele gratiilor, a mai primit încă 5 ani de închisoare tot pentru ilegalități comise prin metoda ”Accidentul”.

După ani de escrocherii, Șerban a dezvoltat o tehnică desăvârșită care funcționează chiar și în prezent, în ciuda campaniilor de informare ale Poliției Române.

Bărbatul, încarcerat în prezent la Penitenciarul Bacău, se folosește de un telefon mobil introdus ilegal în spatele gratiilor și continuă să facă ceea ce știe el cel mai bine: să ducă de nas oameni în vârstă.

Tehnica simplă și eficientă

Șerban are un colaborator în libertate căruia îi cere să caute pe internet serii de numere de telefon fixe încă valabile. Partenerul îi enumeră prefixul și primele trei cifre apoi Șerban adaugă la întâmplare următoarele trei. Apelează în neștire până reușește să dea de vocea care-i convine, de regula a unei persoane în vârstă.

Al doilea secret al escrocului. Apelurile au loc mult după miezul nopții, la ore la care oamenii dorm profund. Năuciți de somn și ”paralizați” de vestea că fiul/fiica lor a suferit un grav accident și este pe cale să intre în operație, oamenii nu mai gândesc lucid și respectă la virgulă indicațiile escrocului.

În prima parte a dialogului Șerban folosește o voce ”alterată”, ”fomfăită” imitând suferințele unui om aflat pe masa de operație. Sunt două motive pentru care-și schimbă vocea în acest mod: părintele să nu identifice șarlatania, dându-și seama că nu este vocea copilului său, iar în al doilea rând pentru ”impresia artistică”. Se vaită că-l doare, că ”moare”, că ”ustură”, că are mască de oxigen pe gură, că are maxilarul fisurat etc, astfel părintele este convins că vorbește cu fiul.

Tehnica dialogului este desăvârșită. Are puterea ca doar în câteva replici să afle numele fiului victimei.

”DOMNUL: Da!

RȘ: Alo!

DOMNUL: Alo!

RȘ: Vezi că sunt la spital.

DOMNUL: Poftim?

R.Ș: Vezi că sunt la spital.

DOMNUL: Nu înțeleg.

R.Ș: Vezi că sunt la spital.

DOMNUL: Cine e la spital?

R.Ș: Eu.

DOMNUL: Cum îți spune?

RȘ: Eu tată, sunt la urgență.

DOMNUL: Cum?

R.Ș: Sunt la urgență.

DOMNUL: Cine e la urgență, pe nume vreau să știu.

Ș.R: Eu măi tată, eu băiatul. Alo?

DOMNUL: De la doi?

R.Ș: Da, am căzut nu mai pot.

DOMNUL: Ți-e rău cu inima cumva?

R.Ș: Trebuie să mă operez.

DOMNUL: De?

Ș.R: La inimă.

DOMNUL: Vai de mine, ești la spital?

RȘ: Da.

DOMNUL: Vai RADULE, vai de mine.

R.Ș: Trebuie să intru în sala de operație acuma, nu mai pot. …”

Odată aflat numele, conversația este preluată de ”doctor”, în realitate același Șerban care îi spune omului năucit de somn și de veste că operația costă și că va fi nevoie să trimită bani la spital, dacă vrea ca fiul lui să intre imediat în sala de operație.

Dacă Șerban simte că vorbește cu cineva care pare să aibă bani, nu glumă, plusează și pe lângă taxa de operație întreabă și de alte bunuri de valoare care ar putea salva viața ”copilului” grav bolnav. De regulă, cere bijuterii.

Bărbatul nu se complică deloc cu sume mici, se aruncă la mii de euro, chiar zeci de mii de euro, dacă partenerul de dialog nu se vaită atunci când află cât poate să coste o operație.

”PA - Eu plătesc operația!

SR - Am înțeles. Stimată doamnă un număr de telefon mobil dacă aveți, să ni-l puneți la dispoziție, vă rog?

PA - Da!

SR - Spuneți! Un număr de telefon mobil să ne puneți la dispoziție!

PA - Nu am decât telefon obișnuit, nu am mobil!

SR - Nu aveți telefon mobil, ok! Aveți suma de 38.000 de lei, putem intra în sala de operație?

PA - Da, da, vă rog!

SR - Deci să nu cumva să confundăm 3.800 de lei cu 38.000 de lei!

PA - Nicio grijă!

SR - Ok, luați-o pe doamna că intrăm în sala de operație!

SR - (plânge) Nu mai pot că mor, faci ce spune domnul medic că mor, trebuie să intru în operație!

PA - Am zis că eu plătesc operația, să te opereze imediat!”.

Odată trecut peste această etapă a escrocheriei urmează episodul cel mai dificil. Victima trebuie ținută ocupată până la momentul înmânării sumei de bani colaboratorului. Șerban construiește dialoguri halucinante de-a dreptul, scopul acestora fiind ca nu cumva bătrânul sau bătrâna să închidă telefonul și să încerce să ia legătura cu fiul real.

Până ce colaboratorul său ajunge la ușa bătrânilor, Șerban îi pune pe aceștia să numere banii cu el în telefon, îi pune să aranjeze banii pe tipul de bancnotă, să scrie după dictare declarații pe propria răspundere că sunt de acord cu operația, să completeze tot felul de acte născocite etc. Conversația se termină în momentul în care Șerban este înștiințat că la ușa bătrânilor sună cineva. Atunci știe că afacerea a reușit.

Nu mai puțin de opt persoane au căzut în plasa lui Răzvan Șerban, doar la ultima escrocherie. Valoarea prejudiciului este enormă, având în vedere că doar de la o singură victimă a reușit să obțină 44.000 de lei, iar de la alta 13.000 de euro.

Judecătoria Iași l-a condamnat în data de 16 septembrie 2022 la cinci ani de închisoare, astfel că Șerban a adunat, deocamdată, 30 de ani de pedeapsă în total.