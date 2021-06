Ludovic Orban da asigurari ca alocatiile copiilor vor creste cu 20% de la inceputul anului 2022

Presedintele Camerei Deputatilor a afirmat marti, 15 iunie, ca la cresterea alocatiilor pentru copii cu 20% se va adauga indexarea curenta cu rata inflatiei.

"Alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022. Aceasta este decizia coalitiei, indiferent de ce amendament a fost aprobat astazi. De la 1 ianuarie 2022, alocatiile vor creste cu 20%, plus indexarea curenta cu inflatia, conform legii. Se va gasi solutia legislativa astfel incat de la 1 ianuarie 2022 sa creasca alocatiile cu 20%. Indexarea este prevazuta in lege, se indexeaza cu rata inflatiei, este un proiect de lege inaintat de colegii mei din PNL. Noi am luat decizia in cadrul coalitiei ca sa creasca alocatiile de la 1 ianuarie 2022 cu 20%, cincimea respectiv", a explicat Ludovic Orban, marti, 15 iunie, la Parlament.

Liderul PNL a mai precizat ca este pregatita coalitia, daca PSD va ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege care vizeaza majorarea alocatiilor din 1 ianuarie 2022.

"V-am prezentat decizia coalitiei: sa se adopte amendamentul de la Senat, sa fie pregatit Guvernul sa emita OUG daca este atacata legea la CCR si, de asemenea, s-a hotarat in cadrul coalitiei ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022", a completat Orban.

Cardul de masa Up Dejun iti aduce discounturi de pana la 50% la categorii precum: abonamente de servicii medicale Regina Maria, curierat DPD, card de carburant OMV Petrom, produse de birotica si papetarie Lecom, solutii de digitalizare, tracking GPS flota auto de la iTrack si altele. Obtine oferta AICI!

Ads

Camera Deputatilor are plen miercuri, iar pe ordinea de zi este inscris si proiectul de lege de aprobare a ordonantei de urgenta 123/2020 privind alocatiile de stat pentru copii. Votul forului legislativ va fi unul decizional. Comisia pentru munca a Camerei a adoptat marti un raport favorabil pe initiativa legislativa, in forma venita de la Senat. Prin urmare, alocatiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflatiei. Votul final la plenul de miercuri va incepe la ora 12.00.