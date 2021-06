O propunere venita din partea UDMR a starnit o noua dezbatere in Romania. Este vorba despre nivelul alocatiei in functie de veniturile familiei.

Problema este ca acest tip de alocatie este neconstitutional, avertizeaza economistii, dar asta nu inseamna ca nu exista alte solutii pentru a ajuta familiile cu multi copii.

Recent, presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a propus in cadrul sedintei coalitiei guvernamentale o diferentiere a alocatiilor pentru copii in functie de veniturile familiilor.

"Am vorbit de alocatii pentru copii, ramane varianta Senatului. Asta inseamna ca cresterea de 20% se va operationaliza incepand cu 1 ianuarie. Noi am propus o schimbare de filosofie pentru alocatiile copiilor, sa legam de venituri si sa fie deductibila din impozitul dupa venit. Deci, este o schimbare propusa, pe care o vom discuta in acest an, in asa fel incat sa incercam sa introducem incepand din anul 2023", a afirmat Kelemen Hunor

Celalalt vicepremier Dan Barna, copresedinte USR PLUS, l-a sustinut public pe Kelemen Hunor afirmand ca variant UDMR va fi analizata.

"A fost si varianta pe care domnul Hunor a prezentat-o, aceea de a veni cu o varianta imbunatatita, prin care sa cream un mecanism in care resursele sa fie directionate pentru acei copii care au nevoie. Este un subiect care a fost deschis de colegii de la UDMR si am zis ca vom discuta pe o astfel de formula, nu s-a inaintat mai mult, analizam si o astfel de varianta", a spus Dan Barna.

Alocatia copiilor, doar subiect de campanie electorala

"Nu stim inca ce are de gand UDMR pe zona de alocatii insa un lucru este sigur. Protectia sociala, in Romania, este doar un subiect de campanie electorala. Subiectul alocatiilor demonstreaza, poate cel mai bine, nivelul de incompetenta si lipsa de interes a autoritatilor fata de copii, fata de viitorul acestei tari", a declarat analistul economic, Adrian Negrescu.

Potrivit lui, sa nu gasesti 2 miliarde de lei sa cresti alocatiile de la 1 iulie, asa cum prevede legea, dar sa mentii in vigoare toate privilegiile unui sistem public cu iz fanariot arata ce conteaza, cu adevarat, pentru acesti politicieni.

Alocatia in functie de venit nu este constitutionala

"Legat de propunerea UDMR, nu pot decat sa sper ca vizeaza o posibila reducere a taxelor pe venit pentru familiile cu copii, asa cum se intampla in alte tari, precum Ungaria sau Franta. Alocatiile nu pot fi diferentiate sub nicio forma in functie de venit, pentru ca ar fi neconstitutional, insa se poate interveni pe zona fiscala, pentru a stimula familiile care muncesc sa faca copii, sa le fie reduse impozitele in functie de cati copii au. Ai un copil, beneficiezi de o reducere procentuala din impozit. Ai mai multi, procentul creste", mai spune economistul.

Exista, pe de alta parte, o multime de facilitati care pot fi acordate pentru a stimula natalitatea, de la reduceri de taxe la vouchere speciale pentru achizitia de masini de familie (masura practicata in Franta), pachete educationale etc.

"Un lucru este sigur. Intr-o tara in care sa obtii un loc la cresa sau gradinita, la stat, e o adevarata misiune imposibila, parintii au ajuns sa se descurce singuri, sa plateasca mii de lei pe luna pentru a-si asigura viitorul copiilor lor. "Descurcati-va singuri" este, si in acest domeniu, al protectiei sociale, cuvantul de ordine pe care autoritatile par sa-l promoveze cel mai bine, la fel ca in economia reala", a conchis economistul.