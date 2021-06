Alegerea casei de marcat. 4 criterii care te ghideaza spre modelul potrivit

Casa de marcat este un element cheie in activitatile comerciale, astfel ca alegerea unui model nu trebuie facuta la intamplare. Investitia intr-un aparat fiscal de calitate, care are la baza o tehnologie moderna, va face diferenta atat in munca angajatilor, cat si in interactiunea cu clientii si securizarea incasarilor.

Daca esti in plin proces de cautare a unei case de marcat, iata 4 criterii de care este indicat sa tii cont pentru o alegere potrivita.

1. Alege casa de marcat dupa tipul afacerii tale

Fie ca vrei sa lansezi un business, fie ca vrei sa treci la un nivel mai performant, ghideaza-te intotdeauna dupa tipul afacerii tale atunci cand alegi casa de marcat. Sectorul in care activezi, nevoile business-ului, nivelul la care te situezi si obiectivele pentru viitor trebuie sa fie puse toate in balanta. Spre exemplu, in sfera fashion, farmaceutica si bricolaj se inregistreaza un numar mare de tranzactii, astfel ca este necesar un model de aparat fiscal pe masura, unul care sa poata tina evidenta produselor.

In cazul firmelor de curierat, de transport persoane si transport ambulant, un aparat fiscal usor de manipulat este cea mai buna alegere. Spre exemplu, pentru serviciile de ridesharing este potrivit modelul de casa de marcat portabila Orgtech Teo. Marele avantaj cu care se diferentiaza pe piata este ca se poate conecta, fara sa necesite costuri suplimentare (abonament date mobile, conexiune cablu), la orice retea de internet pentru emiterea bonurilor fiscale si raportarea lunara catre ANAF. Acest lucru este posibil gratie dotarii cu conexiune WiFi, care permite functionarea fara o cartela SIM introdusa in interior. Mai mult de atat, este posibila configurarea casei de marcat cu telefonul sau tableta clientului.

2. Tranzactiile efectuate zilnic, importante in balanta investitiei

Ia in calcul numarul de tranzactii efectuate zilnic, dar si capacitatea de stocare a datelor in format electronic. Daca nu se inregistreaza multe tranzactii zilnice, atunci poti opta pentru o casa de marcat cu o capacitate mai mica. In schimb, daca afacerea ta este destul de prospera, atunci investeste intr-un aparat fiscal cu memorie mare si care permite stocarea in baza de date a unui numar ridicat de articole. Citeste cu atentie specificatiile fiecarei case de marcat si cere si sfatul specialistilor in caz ca ai nelamuriri.

3. Securitatea casei de marcat, o caracteristica de aur

O casa de marcat de calitate nu va dezamagi niciodata la capitolul securitate. Aceasta trebuie sa iti protejeze atat cash-ul incasat, cat si bonurile aferente tranzactiilor bancare. Pe langa sertarele care permit o buna compartimentare, un aparat modern mai este dotat si cu tehnologii pentru linistea afacerii tale.

4. Contractul de service pentru casa de marcat

Multi comercianti care au cumparat o casa de marcat se confrunta cu problema incheierii unui contract de service. Prin intermediul acestuia, se asigura asistenta astfel incat aparatul fiscal sa functioneze impecabil si sa nu existe nici probleme in cadrul unui control fiscal. La Cronosevolution ai garantie nelimitata la incheierea contractului de service, ceea ce inseamna manopera gratuita la reparatii, schimb de piese gratuite si alte beneficii. De exemplu, in perioada de garantie, utilizatorul are parte de consultanta telefonica, asistenta in extragerea si trimiterea fisierelor XML catre ANAF, refiscalizari gratuite in cadrul legal precum si de interventii la punctul de lucru.

Contractul de service pentru casa de marcat este obligatoriu sa se incheie inca de la cumpararea casei de marcat, potrivit art.102 alineatele 8 si 9 din OUG 28/1999.

Pentru a bifa toate aceste criterii, alege un furnizor de case de marcat in care poti sa ai incredere. Il poti recunoaste dupa echipamentele fiscale profesionale pe care le comercializeaza, atentia pe care o acorda nevoilor clientului si oferirea unor servicii complete.