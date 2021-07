7 situatii in care poti folosi asigurarea facultativa de locuinta si despre care probabil nu stiai

Fie ca esti proaspat proprietar de locuinta, fie ca detii o casa de ceva timp, asigurarea facultativa a locuintei este o necesitate. Asigurarea poate fi cel mai mare sprijin daca un incendiu iti afecteaza locuinta, dar poate fi utila si in situatii marunte dar stresante, asa cum ar fi o teava sparta sau un scurtcircuit. In plus, asigurarea poate fi raspunsul in multe alte situatii, la care probabil nici nu te-ai gandit.

Daca te confrunti cu oricare din cazurile de mai jos si esti asigurat la Allianz-Tiriac, polita ta de locuinta My Home preia cheltuielile sau poate rezolva problemele in locul tau.

1. Infestarea cu rozatoare, insecte sau viespi

Aproape toti proprietarii de case s-a confruntat la un moment dat cu problema rozatoarelor, soarecele de casa fiind unul dintre cei mai comuni daunatori si in acelasi timp unul dintre cei mai greu de combatut.

Rozatoarele, desi par inofensive, reprezinta o adevarata amenintare, nu doar din cauza pagubelor pe care le pot produce - precum cabluri electrice roase - ci mai ales din cauza numeroaselor bacterii pe care le transmit. Este evident ca, daca exista soareci sau sobolani in casa ori in apropierea ei, pentru siguranta familiei, este vital sa scapi de ei. Poti face acest lucru folosindu-te de clauza de asistenta la domiciliu inclusa in asigurare. Allianz-Tiriac va trimite o companie specializata care va face deratizarea, cea mai eficienta metoda pentru a preveni eventuale pagube suplimentare in locuinta ta. Serviciul nu se limiteaza la rozatoare, ci functioneaza in aceleasi conditii si in cazul insectelor si viespilor.

2. Avarii la echipamente electrocasnice: aragaz, masina de spalat, frigider

Poti apela la asigurarea locuintei si in cazul in care ti s-a defectat masina de spalat, frigiderul sau oricare alt echipament electrocasnic care nu se mai afla in garantie. Un electrician de la o companie specializata va fi trimis, in numele Allianz-Tiriac, pentru repararea defectiunilor, daca echipamentele electrocasnice au o vechime de maximum 5 ani. In 9 din 10 cazuri, specialistul ajunge la adresa ta in mai putin de 2 ore, iar tu nu trebuie sa platesti nici reparatiile si nici deplasarea, acestea fiind decontate de asigurare.

3. Casa este sparta de hoti cand esti in vacanta, iar bunurile asigurate sunt furate

Daca in timp ce te bucuri de vacanta, casa ta cade prada hotilor, iar la intoarcere ai parte de o surpriza neplacuta, trebuie sa stii ca asigurarea te ajuta sa inlocuiesti bunurile asigurate furate.

De asemenea, tot cu ajutorul asigurarii iti poti acoperi cheltuielile cu reparatiile cauzate de spargerea locuintei.

4. Casa ta a devenit nelocuibila din cauza unui incendiu - asigurarea iti plateste cazarea la hotel

E bine sa stii ca intr-o astfel de situatie te poti baza pe asigurarea facultativa nu doar pentru refacerea locuintei, repararea sau schimbarea bunurilor asigurate stricate, ci si pentru plata cazarii la hotel. Timp de 90 de zile, cheltuielile de cazare sunt platite de Allianz-Tiriac in numele tau, pentru ca in aceasta perioada tu sa te poti concentra pe reconstructia si reamenajarea locuintei. Acoperirea se activeaza daca pagubele produse de cauza riscurilor asigurate, nu doar incendiu, sunt mari si nu mai poti locui acasa.

5. Ghiveciul de flori cade de la balcon pe masina parcata, copilul tau sparge la joaca geamul casei alaturate sau robinetul uitat deschis il inunda pe vecinul tau

In toate situatiile de mai sus, asigurarea facultativa a locuintei acopera remedierea pagubelor prin acoperirea de raspundere civila inclusa in toate politele My Home emise de Allianz-Tiriac. Concret, asigurarea plateste in locul tau pagubele pe care le provoci altor persoane din neatentie, neglijenta sau in mod accidental. Aceasta acoperire functioneaza nu doar in cazul proprietarului locuintei/asiguratului, ci si in cazul copiilor si ai celorlalti membri ai familiei. Mai mult, daca nu te intelegi cu persoana prejudiciata asupra valorii pagubelor si despagubirii, asigurarea preia si cheltuielile tale de judecata.

In plus, esti asigurat atunci cand esti plecat de acasa, oriunde in tara, atat tu in calitate de asigurat cat si ceilalti membri ai familiei tale. De exemplu, Allianz-Tiriac plateste pagubele si in cazul in care copilul tau loveste cu bicicleta o masina aflata in parcarea hotelului.

6. Garaj (sau alte anexe) distrus de un incendiu provocat de un scurtcircuit

Asigurarea ofera acoperire impotriva riscurilor si pentru spatiile de depozitare, precum magazie, sopron, grajd, garaj, boxa sau camera de serviciu, care fac parte din locuinta ta. Riscurile pentru care se ofera protectie, si implicit se platesc despagubiri in cazul anexelor, sunt identice cu cele pentru spatiul de locuit.

7. Avarii mici, batai mari de cap

Avariile mici care se petrec in locuinta, asa cum sunt tevile de apa sparte, defectarea instalatiilor de climatizare sau de incalzire, se pot intampla frecvent si pot fi foarte stresante pentru orice proprietar de locuinta. Si ele pot fi rezolvate fara batai de cap cu asigurarea facultativa de locuinta de la Allianz-Tiriac.

Protectia completa pentru locuinta si bunurile tale, plus acoperirea in toate aceste situatii, costa in medie intre 25 si 42 de lei pe luna, pretul efectiv fiind dat de valoarea locuintei tale, tipul si/sau bunurile asigurate.

Poti afla cat costa asigurarea locuintei tale in functie de pachetul de acoperiri care ti se potriveste si poti incheia polita aici, in mai putin de 5 minute. Daca ai intrebari suplimentare si nu stii exact ce ti potriveste, partenerii nostri de distributie te pot ajuta.