Listele cu banii strânși de părinți pentru cadourile profesorilor, făcute publice: "E în clasă copilul lui Prodanca și Reghe &co? Nu cred așa ceva!" FOTO

Într-o perioadă în care părinții elevilor din România se mobilizează să strângă bani pentru cadourile de Crăciun ale profesorilor, tot mai mulți critică acțiunile de acest fel.

Este și cazul unui părinte din Craiova care a refuzat să contribuie și a publicat lista cu banii strânși, în semn de protest.

Aceasta a fost postat într-un grup de pe Facebook dedicat părinților.

"Școală din Craiova, primit de la părinți, banii nu sunt pentru elevi, părinții nu doresc să se facă publice alte detalii!

Tabelul a fost trimis către grup de un părinte care nu a fost de acord cu inițiativa celorlalți de a contribui cu suma respectivă. Nu a dorit să se expună, a tras un semnal de alarmă despre o practică nepotrivită în instituțiile de învățământ. Grupul nostru și-a asumat publicarea în acest mod!

Profesorul care acceptă astfel de sume este în culpă! Chiar dacă nu le-a solicitat.

Părinții - pețitori de atenție și bunăvoință - care își fac un scop din a oferi cadouri extravagante profesorilor procedează în mod profund greșit. Educația se dobândește, nu se cumpără.

Postarea a stârnit reacții vehemente în rândul unor cadre didactice. Mesajul perceput a fost acela... de a nu tulbura apele. Limbajul nepotrivit a dus la eliminarea unor membri din grup.

Profesorii care pretind astfel de atenții/acceptă nu au ce căuta la catedră! Vom publica în continuare cazuri similare", scrie pe grupul Părinții elevilor din România.

Potrivit listei publicate, suma strânsă ajunge la 5.500 de lei, deși nu toți părinții au contribuit.

"Părinții sunt vinovați 100%"

În comentarii, mulți condamnă astfel de practici.

"E în clasă copilul lui Prodanca și Reghe co?? Nu cred așa ceva!! Știți de ce?? Niciun părinte cu țiglele pe cap nu vine cu astfel de idei! Sau pot să fie banii pentru final de an: cost meniu banchet dj,albume etc."

"Dar au strâns, nu jucărie."

"În cazul acesta chiar nu vreau să aud că profesorii sunt în foame după cadouri!! Părinții sunt vinovați 100%!! Doamne, dă-le minte în cap!"

"Unele învățătoare se supără pe copii, chiar îi ceartă pentru că nu au primit ce și-au dorit."

"Confirmă ceea ce se ştie deja că se practică în instituţiile de învăţământ de la noi."

"Eu sunt profesor și mă simt jignită. Eu văd un tabel făcut de părinți. Sunt convinsă că părinții au propus strângerea sumelor. Ce treabă avem noi, profesorii, cu prostia unor părinți?"

"Dar dacă vin cu un cadou la dvs îl primiți? Le-ați spus clar părinților EU NU PRIMESC și ei au insistat cu cadouri?

PS: când diriginta a spus NU PRIMESC și se știa din generațiile anterioare că nu primește nu a strâns nimeni nici măcar pentru un buchet de flori."

"La noi, tot cu tabel a fost"

"Nici eu nu am mai cotizat, are copilul meu de suferit acum. Și tot cu plic, sume mari."

"Ce demonstrează postarea dvs? Vă rog să îmi explicați. Deci părinții au strâns bani la inițiativa lor, apoi v-au trimis tabelul pt a se face ei înșiși de ras? Eu văd 22 de părinți care cred că pot îndupleca profesorii cu atenții. Rușine lor! Ar fi fost mirare dacă vreun profesor cerea acești bani."

"La noi, tot cu tabel a fost, inclusiv menționând ce sumă va intra în plic. Suntem singurii, din 25, care nu au cotizat. Și nu am niciun stres legat de asta."

"Naivi părinți... să creadă așa ceva. Ne mai mirăm de ce vin generații atât de slabe și cu capul plecat. Sunt copiii crescuți de acești părinți care cotizează."