Bancul zilei: Cele trei teste pe care trebuie să le treacă un bețiv

Merge unu intr-un bar si vede, in spatele tejghelei, un borcan plin ochi cu bancnote de 50.

Evaluează din ochi suma care se află in borcan și, curios, il intreabă pe barman:

− Care-i treaba cu borcanu?

− Păi pe scurt, dacă pui o bancnotă de 50 si treci 3 teste, toți banii din borcan sunt ai tăi.

− Și care sunt cele 3 teste?

Ads

− Regula este să le afli după ce pui bancnota de 50 in borcan.

Ii dă omul o bancnotă de 50 la barman, barmanul o bagă in borcan și ii spune:

− Treaba merge cam așa: prima dată trebuie să bei, dintr-un foc, o sticlă intreagă de palincă, apoi să mergi in spatele barului, in curte, unde avem un pitbull, pe care il doare tare rău o măsea, tu, cu mâinile goale, trebuie să i-o scoți. Ultimul test este cu o babă, de 90 de ani, locuiește deasupra barului, niciodată in viața ei nu a avut orgasm, tu trebuie să o ajuți la capitolul ăsta.

− Știu că am dat bancnota de 50, dar nu fac testele. Trebuie să fii nebun să beai o sticlă de palincă și apoi să mai execuți și testele următoare!

− Este alegera ta, dar banii rămân in borcan, zice barmanul.

După ce bea cateva pahare, omul nostru prinde curaj și-l intreabă pe barman:

− Unde dracu-i sticla aia de palincă?

Barmanul ii dă sticla. Omul, cu ambele mâini pe ea, o golește fără să se strâmbe, apoi, impiedicându-se, iși face drum către curtea din spate, de unde, foarte curând, se aud zgomotele luptei crâncene, după un timp, se așterne o liniște deplină, și fix când, restul clienților și barmanul, credeau că eroul nostru a murit, el intră pe ușă, mușcat, zgâriat și cu cămașa flenduri pe el, se indreaptă spre bar, și spre stupefacția asistenței, strigă:

− Noooh, acu, unde-i baba aia pe care o durea măseaua?