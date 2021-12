Bancul zilei: Începe-ți dimineața zâmbind cu Ziare.com!

Un tânăr se duce la o ghicitoare, se aşează la masa pe care este un bol de cristal şi ea îi spune:

− Văd că dumneata ai doi copii.

− Asta s-o crezi matale. Am trei copii!

Ghicitoarea zâmbeşte şi-i dă replica:

− Asta s-o crezi matale!

Ads