Bancul zilei: Începe-ți dimineața zâmbind cu Ziare.com!

Patru IT-iști se întâlnesc la o bere. Unul începe să povestească:

- Am agățat aseară o tipă beton. Am dus-o acasa. Eu încins, ea încinsă. Ne-am apucat să ne dezbrăcăm chiar din momentul în care am intrat pe ușă. Am pus-o în picioare, rezemați de perete... Ne-am căutat o nouă poziție și am așezat-o pe birou, chiar pe tastatura noului meu calculator...

Ads

Este brusc întrerupt de ceilalți, în cor:

- Ce calculator ți-ai luat?