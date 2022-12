Gabi Balint vrea să se întoarcă în antrenorat! Echipa-surpriză pe care ar pregăti-o fostul internațional

Gabi Balint se gândește să redevină antrenor și să pregătească din nou o echipă de fotbal, deși se simte bine și ca analist sportiv.

Fostul internațional nu are gânduri mari, ci mai degrabă de suflet. „Eu sunt antrenor. Am licență. Dar nu mai antrenez. Probabil că pe viitor voi mai antrena, dar la un nivel mai jos. Mi-ar plăcea să antrenez la ACS HEBE Sîngeroz Băi. E echipa din orașul natal, unde am fost legitimat prima dată.

Se face și stadion nou, care va fi dat în folosință la anul. Va fi mic, dar cochet. De 500 de locuri. Echipa e acum în Liga a 4-a și vreau să o văd promovată”, a spus Gabi Balint, conform digisport.ro.

Balint împlinește la anul 60 de ani. El a fost ultima dată antrenor la CSU Craiova, în 2014.