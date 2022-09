Trauma băieților cu părul lung la școală: "A fost întrebat de unul dintre profesori dacă este fetiță"/ "Eu i-aș tunde la 0"

Cei mai mulți elevi pot merge îmbrăcați la școală cum doresc, păstrând o linie decentă, fără restricții importante legate de vestimentație sau de tunsoare.

Băieții care au părul lung se lovesc însă în continuare de mentalități învechite și sunt ironizați de provesori și chiar de elevi. Unii sunt etichetați drept "fetițe" și aleg să își tundă, în cele din urmă, părul pentru a se încadra în norme.

Un astfel de caz a fost relatat pe Facebook de angajata unei frizerii care a fost tulburată de povestea unor frați.

"Astăzi am tuns doi băieți. Niște băieți de o frumusețe cum rar am întâlnit. Au venit cu mama lor la tuns pentru că băiatul cel mare, după ce a fost mutat anul acesta la altă școală, a fost întrebat de către unul dintre profesori dacă este fetiță...

Mai târziu, colegii care au asistat la remarca imbecilă a profesorului nu l-au lăsat să intre în toaletă pe motiv că e doar pentru băieți. Copilul a mers acasă și a plâns toată după-amiaza și a spus categoric că vrea să se tundă.

Mama l-a adus la tuns. A plâns fără smiorcăieli in timp ce ii tăiam părul...doar lacrimile îi curgeau ritmic, când dintr-un ochi, când din celălalt, pe obraji. Mama îl întreba mereu dacă e ok. Răspundea demn că...da. După că am terminat și-a îmbrățișat mama. Au plâns.

Fratele mai mic, în jur de 9 ani (cel mare în jur de 12, 13), a spus că și el vrea să se tundă să semene cu fratele lui. Un gest de o noblețe și empatie fără margini, gest făcut fără pretenții și zorzoane. Dacă în tot acest timp am vociferat continuu despre profesori, educație, mentalități, când cel mai mic a făcut asta am amuțit. L-am tuns, într-o liniște deplină ca și cum asistam la cea mai sfântă taină.

Învățați, dragi profesori, empatia, bunătatea. Cred că meseria de profesor este o vocație, nu poate oricine să fie un dascăl bun doar pentru că a făcut studii de specialitate. La fel ca meseria de preot, de medic....

Prin ochii copiilor vedem bunătatea infinită, îl vedem pe Dumnezeu (sau cum îl numește fiecare).

Las aici o poză cu două cozi. Tăiate de mentalități obtuze", a scris femeia pe Facebook.

"Tocmai dascălii susțin bullying-ul"

Postarea a strâns mii de distribuiri și comentarii, însă părerile sunt împărțite. Unii îi condamnă pe profesorii care au astfel de abordări.

"Tocmai dascălii care trebuie sa ne învețe copii ce este bine și ce nu, tocmai ei susțin bullying-ul. Rușine sa le fie!"

"Îmi amintesc cum David Popovici zicea că în copilărie era ironizat pentru părul lung şi era poreclit Zânul. Abia acum un an s-a tuns."

"Așa s-a întâmplat și cu copiii mei! Dar se întâmpla în vremea comuniștilor! Nu au vrut să-i lase să intre la clasă! Am mers și i-am tuns! Am crezut că nu se mai întâmplă asemenea lucruri! Urât din partea dascălilor! Rușineee."

"E păcat că bullying-ul în școli pornește tocmai de la cei care ar trebui să lupte împotriva lui. Sunt multe cadre didactice care adopta această atitudine sau și mai rău: "Bă, tu ești prost?", "Ești bătut în cap de nu-nțelegi?", "Mai are mă-ta d-ăștia că ține pe-acasă?" "Handicapatule", etc. Aș putea continuă la nesfârșit, "perlele" profesorilor ar trebui sancționate maxim pentru că în loc să-i învețe respectul și compasiunea îi învață bătaia de joc și jignirea."

"Mentalități obtuze sunt pretutindeni. Copiii trebuie învățați, motivați să nu fie afectați de prejudecăți. Trebuie de mici învățați să aibă încredere în ei. Atunci devin propriul lider fără să se unduiască după cum bate vântul."

"Un asemenea profesor nu ar avea ce să caute la catedră! Ce să învețe copiii de la ține? Discriminare? Hărțuire morală? Valabil și ptr unii părinți... Cine vă dă dreptul să distrugeți un copil? De ce va învățați copiii să distrugă? Copiii nu au lăsat un coleg să meargă la toaletă ptr că avea părul lung sau ptr orice alt motiv... Asta-i educație?"

"Nu vă mai lăsați băieții cu plete"

"Nu va mai lăsăți băieții cu plete. Băieții nu sunt făcuți să își dea părul cu 10 șampoane și balsamuri și să stea să îl aranjeze. Ar trebui să nu le pese de chestii de genul că nu sunt fetițe. Eu i-aș tunde la 0 să vadă că nu contează părul. Contează să ai caracter și să fii o persoană corectă și bună. Nu să stea în oglindă, vai îmi stă părul bine azi?"

"Când te îmbraci și te comporți precum fetele, te aștepți și la asemenea comentarii. Dar dacă știi să îți susții alegerile și să ți le asumi, nimeni nu are nimic de comentat.

,,Greșeală"profesoarei este firească în prima oră. A colegilor nu. Știm cât de răi pot fi copiii cu cei ce nu fac parte din,, turmă". Repet: asumați-vă și sustineți-vă alegerile."

"Foarte bună remarca profesorului, hai că nu îi tundem că în armată dar nici cu lațele în vânt."

"Eu nu știu ce modă e asta la băieți să poarte părul lung. Voi mamele sunteți vinovate că le lăsăți părul lung apoi ei se învață așa și nu mai vor altfel. Voi îi faceți să arate și să se comporte că niște muieri apoi va plângeți de societate. Îi mai îmbrăcăți și de mici cu pantaloni mulați de femeie și ei cred că este ceva normal. Când ajunge mare o să fie un mutalău la gaură mamei. Voi faceți copii cu capul nu mai dați vină pe altcineva."

"Dragi părinți, mai bine le-ați cumpăra rochițe. Și atunci măcar știm o treabă."