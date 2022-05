Un tânăr de 14 ani din Lvov, pe nume Julian, care a intrat din greșeală în cadrul videoclipul cu Angelina Jolie care intră într-o cafenea din oraș, a devenit eroul memelor. El a povestit de ce nu a acordat atenție vedetei de la Hollywood în timp ce stătea la o masă.

Potrivit băiatului, a auzit discutându-se în engleză în apropierea sa, dar a fost prea concentrat la muzica din căști și pe fluxul Instagram.

La început, elevul de clasa a opta și-a perceput popularitatea neașteptată ca un „vis treaz”, deoarece videoclipul în care apare sa s-a viralizat în rețea în doar o jumătate de oră.

Potrivit lui Julian, a mers la cafenea să mănânce ceva în drum spre casă. Stând cu spatele la uşă, nu a văzut cine a intrat.

"M-am așezat la o masă și din colțul urechii am auzit pe cineva vorbind engleză. Am crezut că este un fel de celebritate americană de pe Instagram. Am văzut-o, dar cumva nu am înțeles, nu am recunoscut-o”, și-a amintit băiatul din Lvov.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30. Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees. Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

Adolescentul a recunoscut că a văzut multe filme cu Angelina Jolie în rol principal, dar ea arată diferit în afara platoului.

"În realitate, ea este foarte frumoasă. Dar în filme, știi, uneori se machiază astfel încât nici maică-sa să n-o recunoască", a glumit școlarul.

El a mai recunoscut că în momentul în care clienții i-au luat autografe vedetei și au făcut poze, el era concentrat pe postări de pe Instagram și la muzica din căști.

Nebănuind nimic, Julian a plecat acasă. În 30 de minute, videoclipul cu participarea sa a era deja distribuit pe internet.

„Am ajuns acasă și apoi mama îmi arată un filmuleț pe care i l-a trimis o vecină, mi-a zis că sunt popular. Am navigat o jumătate de oră și am văzut că sunt pe toate site-urile. Știi, este ca un vis treaz", a împărtășit el.

Băiatul de 14 ani a început să adune meme despre el, care sunt cu zecile, dacă nu de sutele pe internet.