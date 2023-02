Cel mai bombardat oraș din Ucraina, pe cale să fie ocupat de invadatori. "Am intuit greșit nivelul de prostie al comandamentului rus"

Rapoarte din Ucraina indică faptul că trupele comandate de Moscova au reușit să facă progrese potențial decisive într-un punct al frontului puternic bombardat în ultimele 9 luni.

Unul dintre românii care s-au specializat în ultimele 12 luni pe mișcările de trupe din Ucraina spune că situația într-unul dintre cele mai fierbinți puncte ale frontului din Donbas s-a schimbat în ultimele ore.

Potrivit informațiilor apărute în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 februarie, orașul Bahmut ar aproape de a fi ocupat de către trupele de mercenari Wagner comandați de Evgheni Prigojin.

"Bakhmut-ul e pe punctul de a fi încercuit tactic. Ceea ce eu acum câteva luni nu credeam că se va întâmpla, pentru că nu are nicio logică pentru ruși, este pe punctul de a se întâmpla. Am intuit greșit nivelul de prostie al comandamentului rus. Este mult mai ridicat decât îmi imaginam. În această noapte trupele Wagner atacă din sud Ivanivske folosind artileria, pentru a intra in localitate. În nord deja au intrat, alături de trupele regulate ale armatei ruse, în ultima localitate ce putea ține cleștele pe loc", spune Radu Hossu, într-un raport despre situația din teren publicat noaptea târziu.

Potrivit acestuia, o parte din trupele ucrainene s-au retras deja din oraș spre nord-vest, pe singurul drum aflat încă în controlul Kievului. Nu este clar în acest moment dacă restul soldaților ucraineni vor rămâne să apere localitatea în care se găsesc încă mii de civili.

"Sunt aproape 9 luni de când rușii au încercat să cucerească Bakhmut. Imediat după cucerirea Popasnei. Dacă la Soledar se estimează că rușii au pierdut cel puțin 10.000 oameni, în special mercenari Wagner, în cele 9 luni, au pierdut mult mai mulți în Bătălia pentru Bakhmut. Rolul Bakhmutului a fost unul esențial pentru Ucraina: a fixat foarte multe trupe rusești acolo și i-a întârziat din a înainta spre Sloviansk-Kramatorsk. I-a întârziat până când Leoparzii au început să ajungă în Ucraina. Un alt rol, simbolic, a fost îndeplinit: nu a picat până pe 24 februarie, când se împlinea un an de la începutul războiului, împotriva ordinelor date de Kremlin ca acesta să fie ocupat până atunci", mai scrie Hossu.

Rolul strategic al orașului Bahmut, pentru viitoarea desfășurare a războiului, este extrem de limitat, arată experții militari.

"Bakhmut se va întoarce la Ucraina. La fel cum s-a întâmplat cu Izium, Lyman, Herson și alte orașe. În lunile următoare", mai scrie Hossu.