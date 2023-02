Surprizele românilor de când bacșișul apare pe nota de plată: "Mai nou această mizerie se întâmplă în multe locuri"

Legea care prevede că bacșișul oferit de clienți la restaurant se va trece pe nota de plată și pe bonul fiscal a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Sumele care provin din bacşiș vor fi distribuite angajaţilor integral şi banii din bacşiş sunt consideraţi venituri cu reţinere la sursă, fără a fi cuprinse în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale şi nici nu intră în zona de aplicare TVA.

Ads

Singura sarcină fiscală stabilită de lege asupra acestor sume este impozitul pe venit de 10%.

Operatorii economici au obligaţia de a înmâna clientului o notă de plată, în prealabil emiterii bonului fiscal, în care sunt prevăzute rubrici destinate alegerii de către client, a nivelului bacşişului oferit, între 0% şi 15% din valoarea consumaţiei.

În unele localuri bacșișul este trecut pe bon fără a-i oferi clientului libertatea de a alege dacă îl oferă sau nu. Tot mai multe cazuri de acest gen sunt relatate în mediul online.

Ads

Un român a postat pe Reddit nota de plată în valoare de 180 de lei, pe care este trecut și bacșișul, fără ca el să opteze pentru asta.

"De când e bacșișul obligatoriu?"

"De când e bacșișul obligatoriu? Să înțeleg că de acum încolo trebuie să urmăresc atent lista de produse să văd dacă nu cumva e vreun bacșiș ascuns printre ele? Că nu ne-a atenționat la plata cu cardul că avem și bacșiș acolo. Ar fi trebuit să îi spunem expres că nu vrem să lăsăm?", a scris acesta în textul care însoțește fotografia cu nota de plată.

"Această mizerie se întâmplă în multe locuri"

În comentarii, și alți utilizatori ai platformei relatează situații asemănătoare sau critică această practică.

"Ce șmecheri, îl pun penultimul, poate poate nu îl vezi, că na, ăla e bacșișul de pe notă, poate mai și lași tu pe lângă încă 10%."

Ads

"Am pățit ceva de genul la mace (ca să spunem și restaurantul), bacșișul pus undeva pe la mijlocul notei. Notă relativ mare… Mizeria mai mare a fost că am lăsat și cash tips (ospătarul a mers pe burtă). Am observat abia acasă, că trebuia să împărțim nota. Recomand să ne spui și locația să știm și noi unde să fim mai atenți."

"Mai nou această mizerie se întâmplă în multe locuri. Așa că fiți atenți."

"Ce mizerie! Bacșișul este ceva opțional și direct proporțional cu "valoarea" serviciului primit (gust, servire, etc). De ce nu lași totuși numele restaurantului necenzurat? Pune-i aici să îi văd toată lumea."

"La rubrica bacșiș scrii: -17"

"Deci bacșiș de 17 lei inclus forțat și hoțește între Old Mout și "Chesse" Cake. Cum zici că ai observat ulterior, posibil să fi plătit și bacșiș la bacșiș. Avem dobânda compusă, să fim pregătiți pentru bacșiș compus acum, zic."

Ads

"La rubrica bacșiș scrii: -17."

"Am fost la un restaurant cu un prieten, am mâncat, am băut și după un timp, am cerut nota. Când ne-am uitat pe ea la sfârșit, penultima poziție era trecut Mere...... 17 lei. Evident, noi nu am consumat mere. L-am chemat pe ospătar și l-am întrebat, ce e cu alea acolo.

Dacă mere, mere, dacă nu mere, nu mere, ne-a răspuns omul. Cam așa e și aici."

"O "românească". Și după se plâng iar alde horeca că merge prost și că oamenii se duc prin alte țări etc. Tzepe peste tzepe."

"Uită-te pe produsele comandate, mai exact la ultimul. Au adăugat un bacșiș de 17 lei, care se adună ca consumație finală, ducând suma la 180 lei. Și pe lângă mai există la final și cel recomandat care include și bacșiș pentru bacșișul deja plătit."

"Am pățit și eu dar vezi că asta e FACTURĂ PEOFORMA nu bon fiscal, deci e doar o sugestie de bacșis. Tu pe bonul fiscal final poți cere ca bacșișul să fie 0 sau 100 lei sau 1 leu."