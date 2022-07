Cum a picat Bacalaureatul o elevă de nota 10 din Suceava

Dintre cei 243 de absolvenți, din acest an, ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava, 242 au promovat examenul de bacalaureat, după publicarea notelor finale, în urma contestațiilor.

Ads

Singura candidată care nu a promovat este o absolventă care a obținut nota 10 la Matematică, 10 la Logică și 4,45 la Limba română.

Cu toate că media ei generală este de 8,15, pentru a promova examenul de bacalaureat este necesar ca la fiecare obiect candidatul să obțină nota minimă 5.

Apreciată de profesori ca fiind o elevă de nota 10”, eleva a obținut o notă mică la Limba română după ce i s-a făcut rău din cauza emoțiilor și a stresului.

Examenul la Limba română a durat pentru ea mai puțin de jumătate de oră, scrie monitorulsv.ro.

Rezultatele obținute în acest an de elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava la examenul de bacalaureat sunt apreciate ca fiind foarte bune de către conducerea unității de învățământ.

Ads

Au fost două medii generale de 10, iar alți 40 de elevi au obținut medii de peste 9,50.

Citeşte mai mult pe Monitorul de Suceava: https://www.monitorulsv.ro/Local/2022-07-06/La-Colegiul-National-Mihai-Eminescu-Suceava-un-singur-elev-nu-a-luat-bacul-desi-a-avut-media-8-15#ixzz7YFRlyzd2

Follow us: @monitorulsv on Twitter | Monitorul.de.Suceava on Facebook