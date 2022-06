Bacalaureat 2022. Rezolvarea subiectelor la Geografie. Care au fost cele mai dificile puncte VIDEO

A treia probă scrisă a examenului de Bacalaureat a avut loc miercuri, 22 iunie: proba la alegere a profilului și specializării (Anatomie, Biologie, Chimie, Economie, Filosofie, Fizică, Geografie, Informatic, Logică, Psihologie, Sociologie).

Cristina Ciocoiu predă geografie de zeci de ani și a comentat pentru Ziare.com subiectele primite la Bacalaureat 2022.

Subiectul I, mai ușor decât în anii precedenți

”Primul subiect care se bazează pe exerciții din Europa, adică de identificat pe hartă țări, cât și capitale, și nu numai, să știți că a fost mult mai simplu decât în anii precedenți. De exemplu, la subiectul a, ca de obicei, elevii au avut de identificat numele unui stat și a unui oraș. De data aceasta, a picat Portugalia, ușor de recunoscut de către elevi.

Acestea sunt subiectele cu itemi obiectivi, tot cu itemi obiectivi au fost și d și e. La d au avut de prezentat 3 deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu d, mai exact Norvegia.

Elevii trebuie să foloseacă pentru comparație ”în timp ce”, ”spre deosebire” și nu este necesar să precizeze numele statelor”, a explicat profesorul de geografie.

Subiect Bac 2022 vs 2021

”Subiectul e mi s-a părut simplu pentru că de obicei era de explicat sau de prezentat, acum a fost simplu: doar să precizeze două state pe teritoriul cărora se află munții Alpi.

Subiectul I nu a fost greu, a fost un subiect care s-a bazat pe localizarea hărții”, a punctat Cristina Ciocoiu.

”Al doilea subiect se bazează pe România. Subiectele merg pe aceeași structură. Au de localizat pe hartă, de completat spații, asemănări/deosebiri.

Subiectul III, mai diferit anul acesta

”La subiectul III, așa cum s-au obișnuit elevii de clasa a XII-a, au primit o reprezentare grafică. M-am uitat pe imagine, nu aveau ce să îi pună în dificultate.

La subiectul c, în ultimii ani, au picat state vecine României, de data aceasta, a picat Ungaria. O caracterizare simplă: să precizeze numele a 3 state vecine, a două unități de relief, a 3 cursuri de apă și a două orașe.

Numai pentru 3 state vecine dacă elevii cunosc harta Europei cu state și Capitale, o aveau această hartă la subiectul I se puteau uita unde este Ungaria”, a explicat profesorul.

”Subiectele din acest an au fost puțin mai ușoare. De la an la an, mie mi se par tot mai ușoare. O cauză ar putea fi și pandemia. În 2020 s-a scos din materie, iar de atunci materia pentru examen a rămas așa.