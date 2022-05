Pentru a doua zi consecutiv, trupele ruse continuă să atace uzina Azovstal din Mariupol, în ciuda afirmațiilor că încearcă doar să o blocheze. Rezistența armatei ucrainene perturbă planurile operaționale ale Rusiei în sudul Donbasului.

Acest lucru a fost raportat de Ministerul Apărării al Regatului Unit.

„Noile eforturi ale Rusiei de a pune mâna pe Azovstal și de a finaliza capturarea Mariupolului sunt probabil legate de viitoarele sărbători ale Zilei Victoriei din 9 mai și de dorința lui Putin de a obține un succes simbolic în Ucraina”, a spus ministerul.

În același timp, din cauza rezistenței apărătorilor lui Mariupol, Rusia continuă să piardă oameni, echipament și muniție.

