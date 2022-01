Antrenorul cu care Chelsea a jucat finala Ligii Campionilor, acuzat de abuzuri sexuale. Dezvăluirile traumatizante ale femeilor

Fostul antrenor al lui Chelsea Avram Grant a fost acuzat de abuzuri sexuale şi hărţuire de mai multe femei, într-o anchetă difuzată de televiziunea israeliană, informează dailymail.co.uk.

Grant, 66 de ani, care a mai pregătit echipele Portsmouth, West Ham şi naţionala Israelului, printre altele, a fost acuzat că şi-a folosit poziţia pe care o ocupa la un moment dat pentru a încerca să constrângă mai multe femei să facă sex.

Potrivit The Times of Israel, emisiunea de investigaţii Exposure a prezentat aproape o oră de mărturii ale unor femei, care l-au descris pe Grant ca un bărbat ce s-a oferit să le faciliteze unor tinere ascensiunea în carieră, în schimbul sexului, presându-le până la cedare.

În plus, mai multe femei au susţinut că Grant a făcut remarci cu conotaţie sexuală în timp ce interacţiona cu ele şi că era cunoscut comportamentul lui în mediul în care lucra.

O femeie a susţinut că a fost invitată în apartamentul lui Grant din Tel Aviv în iunie 2020 cu promisiunea de a o ajuta să-şi găsească de lucru, înainte ca acesta să-i ceară să se dezbrace şi să refuze să o lase să plece.

"Mi-a spus: ”Fă-te confortabil, scoate-ţi hainele!” Am crezut că glumeşte. Stăteam departe de el, pe marginea canapelei. M-a rugat să mă apropii şi a încercat să mă îmbrăţişeze, m-a prins şi nu mi-a dat drumul. M-am simţit inconfortabil, şi-a pus mâna pe coapsa mea şi îmi amintesc că i-am mişcat imediat mâna. După câteva secunde de vorbit, m-a prins de gât, parcă m-ar fi sufocat, mi-a întors capul spre el şi a încercat să mă sărute cu forţa", şi-a amintit femeia, care avea 22 de ani la acea vreme.

Femeia a mai afirmat că "nu a avut curajul să-i spună nu" atunci când el a făcut presiuni să rămână peste noapte, înainte ca Grant să-i ia mâna şi să i-o pună între picioarele lui. Ea a mers apoi la baie şi a început să plangă.

Femeia s-a trezit mai târziu, după ce a dormit într-un dormitor separat, cu Grant ţinându-şi organele genitale deasupra capului ei.

Femeia susţine că mai târziu l-a confruntat în legătură cu acţiunile sale, dar Grant a descris seara ca fiind consensuală.

O altă femeie, prezentată drept un cunoscut model israelian, a detaliat cum, în timp ce îşi lansa cariera internaţională, a călătorit în Anglia pentru a-l întâlni pe Grant, după ce acesta s-a oferit să o ajute.

Ea a spus că s-au întâlnit la hotel şi el şi-a dat jos hainele şi a încercat să o convingă să facă sex.

"Am spus nu de un milion de ori, dar el a insistat şi a insistat... Am simţit că trebuie să o fac ca să-mi dea drumul”, a declarat femeia.

Ea a spus că Grant nu a folosit forţa fizică. Femeia a povestit că a avut ulterior o cădere psihică şi a renunţat la cariera de model deoarece nu voia ca oamenii să o mai vadă.

Mai multe femei au lansat acuzaţii că Grant s-a oferit să le ajute în cariera lor la început, înainte de a face comentarii nepotrivite şi de a le trimite mesaje de hărţuire de-a lungul anilor.

Multe dintre femeile care au depus mărturie au fost jurnaliste cunoscute ale căror voci au fost modificate şi indentităţile ascunse, deoarece se tem de consecinţe.

Grant nu a negat acuzaţiile şi a declarat că orice rău pe care l-ar fi provocat nu a fost intenţionat, cerându-şi scuze totodată, "din adâncul inimii" sale.

"În viaţa mea, atât pe plan personal, cât şi profesional, am căutat întotdeauna, dincolo de orice succese sau realizări, să prioritizez faptul de a fi o fiinţă umană şi să respect fiecare femeie sau bărbat, oricine ar fi ei. Sunt o persoană sociabilă, un om al prieteniilor. Şi de-a lungul anilor am menţinut relaţii cu femeile. În toate aceste relaţii m-am străduit mult să le tratez cu respect şi prietenie şi nu am intenţionat niciodată să mă comport nedrept sau să rănesc în vreun fel vreo femeie. Oricine s-a simţit inconfortabil sau rănit de mine, regret şi îmi cer scuze din adâncul inimii”, a spus el.

Realizatorul emisiunii a declarat că el şi conducătorii Channel 12 au fost supuşi la "presiuni uriaşe" din partea asociaţilor lui Grant în timpul investigaţiei, aceştia ameninţând cu acţiuni legale şi denigându-le pe femeile care au decis să vorbească.

Grant a antrenat echipa Chelsea în sezonul 2007-08, când a pierdut finala Ligii Campionilor disputată cu Manchester United, a condus Portsmouth în finala Cupei Angliei din 2010 şi a antrenat, de asemenea, pe West Ham United în Premier League, în sezonul 2010-11.

El a mai pregătit formaţiile Hapoel Petah Tikva, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Haifa, Partizan Belgrad şi naţionala Ghanei.