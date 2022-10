Un avion de vânătoare rus s-a prăbuşit duminică peste o clădire rezidenţială în Irkutsk, în Siberia, au anunţat autorităţile locale, precizând că nicio informaţie despre eventuali răniţi nu este disponibilă pentru moment, informează agenţiile de presă internaţionale.

"Un avion de tip Su a căzut peste o casă de două etaje la Irkutsk", a scris pe Telegram guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev.

Potrivit Ministerului rus pentru Situații de Urgență, a fost un Su-30 care s-a prăbușit în timpul unui zbor de probă. Suprafața incendiului a ajuns la 200 de metri pătrați. Ambii piloți au murit în accident, arată agenția Nexta pe Twitter.

Sunt cel puțin 15 morți, anunță Reuters.

