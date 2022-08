Ambii piloți ai unui avion de pasageri au adormit în timpul zborului, înainte de aterizare. Cum au reușit să se trezească

Doi piloți ai unui avion de pasageri au adormit în timpul zborului, dar au reușit în cele din urmă să aterizeze avionul fără ca nimeni să fie rănit.

Zborul ET343 al companiei Ethiopian Airlines se deplasa de la Khartoum la Addis Abeba pe 15 august, iar incidentul s-a petrecut când aeronava se afla la peste 10.000 de metri înălțime și urma să se pregătească de aterizare pe aeroportul din Etiopia.

Potrivit Aviation Herald, persoanele aflate în turnul de control au încercat să contacteze piloții, dar nu au reușit, aceștia fiind răpuși de oboseală.

Echipajul s-a trezit doar după ce pilotul automat al aeronavei s-a deconectat, iar în cabină s-a auzit semnalul de alarmă.

Datele oficiale apărute în mediul virtual confirmă incidentul, putându-se observa că aeronava a ieșit de pe traseul normal, reușind să se redreseze abia când piloții s-au trezit.

