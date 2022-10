Noi imagini cu momentul în care avionul militar Su-34 se prăbușește peste o clădire din orașul Eisk, regiunea Krasnodar, au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Potrivit ultimului bilanț, accidentul s-a soldat cu 13 morți, între care trei copii, și 19 răniți. Zece dintre victime au fost găsite în blocul lovit de avion, iar trei au sărit de la etajele superioare ale clădirii, după ce imobilul a fost cuprins de flăcări.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, avionul, încărcat cu muniție, s-a prăbușit după ce unul dintre motoare a luat foc.

Pe rețelele de socializare au apărut și imagini cu unul dintre cei doi piloți care s-au catapultat. El a fost filmat pe trotuar, în apropierea blocului. Pilotul era conștient, însă nu se putea ridica, oamenii oferindu-i ajutorul.

The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.

The pilot's conversation with eyewitnesses:

- Everything is fine?

- Yes

- It was shot down, right?

- No

