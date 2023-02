Polonia este pregătită să livreze Ucrainei avioane F-16, în cazul unei decizii comune a NATO. De ce îl atacă premierul polonez pe Olaf Scholz

Polonia este pregătită să livreze Ucrainei avioane de vânătoare de tip F-16, în cazul în care statele membre NATO decid împreună să facă acest lucru, anunţă într-un interviu acordat tabloidului german Die Bild, publicat joi, 2 februarie, premierul polonez Mateusz Morawiecki.

Ads

”Dacă aceasta ar fi decizia decizia întregii NATO, eu aş fi în favoarea trimiterii acestor avioane de vânătoare”, declară el.

”Evaluarea mea are la bază ceea ce decid împreună statele membre NATO”, insistă premierul polonez.

Invazia Ucrainei de către Rusia ”este un război foarte grav”, la care Polonia şi celelalte state membre NATO nu participă, subliniază Mateusz Morawiecki.

O decizie de a furniza Ucrainei avioane de vânătoare necesită ”o examinare strategică la nivelul întregii Alianţe” Nord-Atlantice, insistă el.

Oficiali ucraineni îşi intensifică, în ultimele zile, o campanie publică de lobby în favoarea livrării unor avioane de vânătoare de tip F-16 Kievului, despre care spun că are nevoie urgent, pentru a se apăra de atacuri ruse cu rachetă şi dronă.

Ads

Statele Unite şi Germania au respins orice livrare de avioane de vânătoare Ucrainei, pentru moment.

Franţa şi Olanda, alte state membre NATO, au anunţat că sunt mai deschide acestei idei, însă au anunţat că nici Parisul şi nici Haga nu au primit vreo cerere oficială din partea Kievului în acest sens.

În ianuarie, Guvernul german a aprobat, în urma unor presiuni din cadrul NATO, mai ales ale Poloniei, să trimită Ucrainei tancuri germane de tip Leopard 2.

Politica ucraineană a Berlinului a crescut neîncrederea în Germania, declară Bild Mateusz Morawiecki.

”Aş spune că acum un an exista multă încredere în Germania, în multe alte ţări, iar acum, acest pendul se îndreaptă către neîncredere”, spune el, ”mai ales în familia ţărilor din Europa Centrală şi de Est care sunt membre ale Uniunii Europene (UE)”.

”Germania are potenţialul de a oferi mult mai mult sprijin decât a oferit până acum, are putere de decizie în UE, are bani pentru Ucraina, are putere diplomatică”, enumeră şeful Guvernului de la Varşovia.

Ads

El îl atacă în mod direct pe cancelarul german Olaf Scholz.

În pofida faptului că susţine Ucraina, Scholz ”pare să creadă, în continuare, că trebuie să facă afaceri ca de obicei cu Rusia”, îşi acuză Morawiecki omologul.

El denunţă faptul că a sta de vorbă cu preşedintele rus Vladimir Putin transmite lumii un semnal greşit.

”Cred că e greşit, din cauză că-i dă oxigen lui Putin şi nu realizează nimic. Putin îşi atinge în realitate obiectivele prin aceste discuţii. pentru că spune restului lumii şi poporului său «uitaţi, sunt foarte căutat, toată lumea vrea să vorbească cu mine, totul depinde de mine»”, resproşează premierul polonez.