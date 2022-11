Evadarea spectaculoasă din Penitenciarul Aiud pusă la cale de un aviator erou în al Doilea Război Mondial. Cum a scăpat de plutonul de execuție

Unul dintre aviatorii români remarcați în al Doilea Război Mondial, Tudor Greceanu, a fost închis de comuniști la Penitenciarul Aiud pentru că ar fi ajutat mai multe persoane să părăsească România.

Locotenentul Tudor Greceanu a avut în război 42 de victorii, doborând 42 de avioane inamice, pentru care a fost răsplătit devenind Cavaler al Ordinului „Mihai Viteazul” clasa III. Anterior, a fost decorat cu Ordinul „Virtutea Aeronautică” de Război cu spade, clasa Crucea de Aur cu 1 baretă (4 noiembrie 1941) „pentru eroismul dovedit în lupta aeriană de la Vigoda, când a doborît un avion inamic, iar la Odis al doilea avion sovietic doborît” și clasa Cavaler cu prima baretă (6 octombrie 1944). A fost înălțat la gradul de locotenent aviator pe data de 24 ianuarie 1942.

Tudor Greceanu a efectuat peste 800 de zboruri în spaţiul aerian inamic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a luptat atât pe frontul de Est, cât şi pe frontul de Vest şi a fostul primul român care a zburat cu avionul cu reacţie. Era considerat un adevărat erou, însă, o dată întors de pe front, preferă să-şi dea demisia, spunând că aceasta nu mai este armata pe care a lăsat-o în urmă.

A fost arestat de comuniști și închis la Penitenciarul Aiud. Aici, alături de alți doi deținuți politici, Gheorghe Spulbatu şi Valeriu Şirianu, a plănuit și realizat o evadare spectaculoasă. Planul a fost pus în aplicare în noaptea de 20 decembrie 1952, când au amplasat o scară pentru ieşirea din penitenciar în cel mai puţin probabil loc – la jumătatea distanţei dintre două posturi de observaţie.

Răniți de focurile de armă trase de gardieni

Primul care a sărit peste gardul înalt de 5 metri al închisorii a fost Valeriu Şirianu, urmat de Spulbatu şi Greceanu. Cei trei au fost văzuţi de gardieni care au răspuns cu rafale de armă. Rănit la piciorul stâng, Tudor Greceanu a fost capturat lângă zidul închisorii chiar în noaptea evadării. După ce a fost prins, a fost ţinut 24 de ore în frig, fără îngrijire medicală, fără apă şi mâncare, pe întuneric.

Așii români decorați în august 1943 cu Ordinul „Mihai Viteazul”: Cantacuzino, Dicezare, Greceanu, Șerbănescu și Milu

A fost dus apoi la Securitatea din Cluj pentru anchetă. Valeriu Şirianu a fost prins a doua zi pe malul râului Aiud leşinat din cauza rănilor şi a pierderilor mari de sânge. Gheorghe Spulbatu, care fusese grav rănit de trei gloanţe, a reuşit să ajungă la Copşa Mică într-un vagon de marfă. S-a ascuns în podul unei şuri, dar a fost denunţat la Miliţie şi a fost prins, fiind dus şi el la Securitatea din Cluj. În urma unui proces public desfăşurat la penitenciarul Aiud, cei trei au fost condamnaţi la moarte.

Lui Tudor Greceanu, pedeapsa i-a fost comutată la muncă silnică pe viaţă. Celorlalţi, din cauza unui accident petrecut înainte de evadare soldat cu moartea unui om, le-a fost păstrată pedeapsa şi au fost executaţi în 2 septembrie 1953, undeva la marginea oraşului Aiud. Greceanu a supravieţuit anilor grei de închisoare, dar dim cauza suferinţelor îndurate a trebuit să îi fie amputat un picior.

Ca urmare a rezultatelor deosebite, la terminarea războiului s-a consemnat în dosarul său: „blocat pentru mobilizare în cadrele Flotilei 1 vânătoare ca indispensabil”. De aceea, când a ieșit din închisoare, în 1964, și-a păstrat gradul de căpitan, cu toate că legea prevedea că detenția politică atrage inevitabil după sine pierderea gradului militar și obținerea livretului militar de soldat simplu.

“Sunt lucruri pentru care oamenii nu sunt făcuți. Dumnezeu n-a făcut oamenii pentru orice. E așa de simplu să mori. De ce să te compromiți ca să trăiești? (…) Eu am pierdut partida. Pentru că partida n-o dictez eu… M-am bătut pentru țara asta și la 2000 de kilometri într-un sens și în celălalt, și pe frontul de răsărit și pe cel de apus. Și am crezut în virtuțile neamului. Și uitați-vă ce-am cules”, spunea aviatorul român. A murit în 1994 la vârsta de 77 de ani.