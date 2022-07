Doi români, soț și soție, au murit în avalanșa din Alpi

Doi români și-ar fi pierdut viața după prăbuşirea gheţarului Marmolada în Munţii Dolomiţi, cel mai mare din Alpii italieni, susțin surse guvernamentale.

Este vorba despre un bărbat și o femeie, soț și soție. Cei doi făceau parte dintr-un grup mai mare și se aflau în zonă chiar când ghețarul s-a rupt.

Potrivit unor informații preliminare, ar fi vorba despre 11 persoane decedate și 20 de persoane rănite.

Trupurile victimelor au fost duse la un patinoar din zonă și se încearcă identificarea lor.

Operaţiunile de căutare a eventualilor supravieţuitori au fost reluate luni dimineață.

Premierul Italiei Mario Draghi s-a deplasat la locul incidentului.

Temperaturile au fost ridicate în zonă, în ultimele zile fiind în jur de 10 grade Celsius. Vremea caldă a accelerat topirea gheții și a provocat o fisură care a declanșat avalanșa.

Momentul avalanșei a fost surprins video:

Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 3, 2022